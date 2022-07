La falta de balizamiento y zonas para personas con discapacidad enciende la polémica en Roquetas

Empezado el mes de julio, las playas de Roquetas de Mar, caracterizadas tradicionalmente por sus cuidados y servicios, se encuentran aún sin balizamiento de las zonas de baño, sin canales náuticos y sin zonas de sombra para personas con discapacidad. Lo vienen denunciando vía redes sociales numerosos ciudadanos en los últimos días, que consideran inexplicable la carencia de estos servicios básicos de playa en plena temporada alta, y ayer lo denunciaron también PSOE y Vox, formaciones ambas que han exigido explicaciones al equipo de Gobierno.

Fuentes municipales apuntaron a IDEAL que el problema parece estar en la empresa adjudicataria de estos servicios la UTE formada por Excavacions i Obres Roda SL-Sub Lorente Pomar SL, cuyo contrato se formalizó el pasado 24 de junio por un importe de 92.904 euros. Ello ha obligado al Ayuntamiento a comenzar la tramitación urgente de un nuevo contrato, que se llevará al Pleno previsto para este viernes, con el fin de que se pueda resolver cuanto antes esta carencia.

Los problemas surgidos con los servicios de playa han generado enorme malestar en este municipio turístico, donde ya existían quejas por no haber tenido desplegado el Plan de Playas en la pasada Semana Santa, a diferencia de otras localidades turísticas importantes.

Desde la Asociación de Empresarios de Playa, su presidente, José Ramos, aseguró que «se han cometido muchos errores». La asociación, que representa a chiringuitos, hamaqueros y otros negocios de playa, desveló que ya pidieron una reunión en diciembre con la idea de corregir problemas que se estaban dando, «pensábamos que después de la pandemia había que cambiar muchas cosas, pero no se nos atendió», se quejó su presidente.

Quejas en Playa Serena

Entre las quejas, citó el caso que se está produciendo desde hace unos años en las fechas de instalación de las hamacas, ya que el Ayuntamiento diferencia las de la zona de Playa Serena de las del resto del litoral, obligando a los hamaqueros de la zona con mayor concentración de hoteles a instalarse un mes más tarde y recogerlas un mes antes que en las demás playas, lo que reduce su temporada, algo que los empresarios aseguran no entender.

Ramos no quiso entrar en quién tiene la responsabilidad de los problemas, pero advirtió que «debemos tener más cuidado con esto, porque las playas tenemos que cuidarlas más». En este sentido, se mostró preocupado por el peligro que puede suponer para los bañistas no tener aún los canales náuticos señalizados, ya que «puede haber algún atropello porque no está señalizado».

Ramos también defendió la instalación de pasarelas de hormigón, que el Ayuntamiento iba a instalar este año, pero que finalmente, no se sabe muy bien por qué decisión política, se quedaron fuera del concurso licitado hace unos meses. «Son efectivas y están en todos los sitios, no molestan y con ellas no cabe la excusa de que en San Juan se pueden quemar, pero alguien ha decidido que no se pongan», dijo.

El tema de las pasarelas no solo afecta a la accesibilidad de las playas en verano, ya que como para que se instalen las de madera hay que esperar a mediados de junio, muchas veces su instalación obliga a los negocios de hamacas a volver a cambiar ubicaciones y accesos con las consiguientes molestias. «No es una imagen seria para un municipio turístico», se quejó el presidente de la asociación

Críticas de PSOE y Vox

Tanto PSOE como Vox exigieron ayer explicaciones al equipo de Gobierno por lo que está ocurriendo. El portavoz socialista, Manolo García, dijo haber recibido muestras de preocupación de empresarios del sector y recordó que ya en Semana Santa su formación criticó que no hubieran estado listos los servicios de playa, calificando de «gravísimo» que meses después y con el mes de julio empezado, tampoco lo estén.

El PSOE preguntó al alcalde y su equipo por los motivos de los retrasos y las medidas que piensa adoptar para solucionarlo, así como la fecha para ello. Además, criticó el «afán privatizador» del alcalde, preguntándose a qué se van a dedicar los 700 trabajadores municipales si el equipo de Gobierno encarga a empresas «hasta servicios como la atención telefónica de la Policía Local o la organización de las fiestas patronales». En este sentido, consideró que de haberse prestado el servicio de colocación de las redes y zonas de sombra con operarios municipales, no se habrían dado estos problemas.

También desde Vox, su portavoz, José Ignacio Cerrudo preguntó por lo ocurrido y se mostró muy crítico por esta «falta de recursos» en las playas, iniciada ya la temporada alta, algo que a su juicio no solo perjudica a los vecinos, sino también a los turistas. La formación denunció que la falta de balizas y canales náuticos, está llevando incluso a algunas empresas a señalizar con garrafas vacías los accesos de pedalones y motos acuáticas, con la consiguiente mala imagen y también mencionó los insuficientes equipos para atender a personas con movilidad reducida en los puestos de salvamento.