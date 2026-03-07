Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Roquetas

Mujeres sostienen un cartel por el Dia Internacional de la Mujer. IDEAL

Exposiciones, talleres de bordado y acto de reconocimiento de asociaciones por el 8M

Roquetas de Mar ·

El municipio conmemora este día con un amplio programa de actividades para visibilizar el papel de la mujer en la sociedad

J. C.

Roquetas de Mar

Sábado, 7 de marzo 2026, 13:03

Comenta

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar, a través de la concejalía de la Mujer y del Centro Municipal de Información a la Mujer (CMIM), ha ... organizado un amplio programa de actividades con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, con el objetivo de poner en valor el papel de la mujer en la sociedad y seguir avanzando en la construcción de una sociedad más igualitaria.

