Exposiciones, talleres de bordado y acto de reconocimiento de asociaciones por el 8M

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar, a través de la concejalía de la Mujer y del Centro Municipal de Información a la Mujer (CMIM), ha ... organizado un amplio programa de actividades con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, con el objetivo de poner en valor el papel de la mujer en la sociedad y seguir avanzando en la construcción de una sociedad más igualitaria.

La concejala de la Mujer, María Ángeles Alcoba, ha destacado la importancia de esta conmemoración como una oportunidad para reflexionar sobre los avances conseguidos en materia de igualdad, pero también para recordar los retos que aún quedan por alcanzar.

«Desde el Ayuntamiento de Roquetas de Mar queremos que esta jornada sirva para visibilizar el papel fundamental de la mujer en la sociedad actual y reconocer su contribución en todos los ámbitos, desde el social y cultural hasta el económico», ha señalado Alcoba.

Asimismo, la edil ha subrayado la necesidad de seguir trabajando desde las instituciones para fomentar valores de igualdad y respeto, especialmente entre los más jóvenes.

«Es fundamental educar a las nuevas generaciones en valores como la igualdad, el respeto y la convivencia, para que puedan desarrollarse en una sociedad más justa e igualitaria».

Programación de actividades

El programa conmemorativo del 8M se ha iniciado con el taller de Arte Flamenco, una semana de actividades culturales dedicadas a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

Este viernes 6 marzo se ha inaugurado la exposición «El mantón de Manila. El arte de la mujer andaluza a través de los pinceles», de la artista Maruja Molina Prieto, una muestra que pone en valor la creatividad y la sensibilidad artística femenina.

El programa continuará este 7 de marzo con la charla «Cuidados de la intimidad femenina», impartida por la Asociación Solidaridad Enfermera, que se celebrará a las 17.00 horas en la sede de AA.MM Dulcemar.

El 8 de marzo, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, se celebrará un acto de reconocimiento a las asociaciones de mujeres del municipio, seguido de un almuerzo de convivencia en el Restaurante Club Playa Serena.

Las actividades continuarán el 10 de marzo con un taller de bordado reivindicativo en tote bag, impartido por Paula Muñoz Lirola, con el objetivo de promover la igualdad de género a través de una actividad creativa.

El 13 de marzo se celebrará el taller «Fondo de armario en perfumes», impartido por Alina Burko, mientras que el 17 de marzo tendrá lugar una charla sobre empoderamiento femenino, a cargo de Encarnación López Pérez.

Asimismo, el 26 de marzo se ha organizado un viaje-convivencia en femenino bajo el lema «Conoce Nuestra Tierra», una actividad destinada a fomentar la participación y la convivencia entre las mujeres del municipio.

Finalmente, el programa concluirá el 27 de marzo con la charla «Actívate Mujer», sobre suelo pélvico y deporte, impartida por Ana Galera Guirado.

La concejala, María Ángeles Alcoba, ha destacado que este programa busca «generar espacios de encuentro, aprendizaje y reflexión que contribuyan a reforzar la igualdad real entre mujeres y hombres».