La experiencia en el control de plagas se llama Killsur

Jueves, 18 de abril 2024, 00:00

La empresa Killsur, ubicada en el Poniente provincial, en el Bulevar Ciudad de Vícar, La Puebla de Vícar, es toda una referencia en el sector del control de plagas. Se trata de una empresa valorada por una importante cartera de clientes que confían plenamente en su profesionalidad tanto por la calidad de los servicios que presta como por la eficacia al cien por cien que muestra en el control y erradicación de plagas, para lo que cuenta con una experiencia de más de dos décadas de demostrada solvencia.

Al llegar la primavera y ante los meses más calurosos que se avecinan con ella, es el mejor momento para tener en cuenta lo que una empresa tan especializada como Killsur puede hacer en las instalaciones de nuestra empresa o en nuestra propia casa para garantizar nuestro bienestar y el nuestros clientes, familia y amigos, ya que la estación que acaba de empezar abre las puertas a una serie de plagas ante las que Killsur siempre tiene la mejor solución dispuesta.

Las plagas no entienden de fronteras y pueden convertirse en un grave problema medioambiental y de salud pública por lo que se recomienda ponerse en manos de profesionales porque las plagas no avisan y la mejor acción que puede llevarse a cabo es la de acciones de prevención, tales como eliminar fuentes de humedad y de alimentos, colocar mosquiteras en las ventajas, mantener una ventilación adecuada para eliminar olores y temperatura excesiva, limpiar periódicamente trasteros y otras posibles fuentes de anidamiento y, además de corregir aquellos defectos estructurales que permiten en los edificios la entrada de plagas. Killsur, como empresa experta en la materia, dispone de los medios necesarios para evitar problemas a la vez que advierte y recomienda que, por otro lado, se debe evitar el uso de productos químicos no profesionales, ya que pueden causar resistencias en las plagas.

El personal técnico de Killsur cuenta, a través de una intensa formación continua, con su experiencia y puesta al día en cuanto a la forma de actuar. Asimismo dispone de las últimas herramientas y de los productos más avanzados para realizar el trabajo, por lo que la empresa Killsur es toda una garantía tanto para el hogar como para las pequeñas, medianas y grandes empresas a la que presta sus servicios, ya que puede tratar cualquier tipo de incidencia y su personal sabe perfectamente cómo actuar en cada caso que se presenta ya sea en plagas de la madera como la carcoma, las termitas, los hongos, como ante plagas de insectos arrastrantes como pueden ser las hormigas, las pulgas, cucarachas, chinches, etc. o plagas de insectos voladores, roedores o aves.

Todos sus servicios se realizan en un plazo de 24/48 horas con garantía de 1 a 5 años dependiendo del tipo de plaga y los productos aplicados son de primeras marcas como Basf, Dupont, Bayer, y su marca propia Killsur.

KILLSUR DESINFECCIONES SL, empresa especializada en Control de Plagas: Desinsectación, Desratización, Desinfección, Control de legionela para empresas y particulares se encuentra en Calle Bulevar Ciudad de Vicar, en el teléfono 950 88 77 66 y 950 88 99 00.