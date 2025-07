Exigen tomar medidas «urgentes» ante la «grave» situación que atraviesa el barrio de Las 200 Viviendas

J. C. Roquetas de Mar Viernes, 25 de julio 2025, 01:26 Comenta Compartir

El Grupo Municipal Socialista ha solicitado hoy la convocatoria «urgente e inmediata» de la Junta Local de Seguridad, ante la grave situación de «inseguridad, abandono y descontrol» que se vive en el barrio de Las 200 Viviendas y su entorno.

Desde el PSOE, que visita periódicamente la zona y mantiene un contacto constante con sus vecinos, se ha advertido que «los problemas no solo persisten, sino que se están agravando notablemente en los últimos meses».

«Lo que está pasando es muy preocupante, hay venta ambulante ilegal, prostitución en plena calle y a la vista de todos, aguas fecales circulando libremente sin que nadie haga nada, calles sucias, agresiones que incluso han obligado a tener que escoltar a los barrenderos…¿pero qué pasa con los vecinos? ¿Quién los protege si la policía ni acude cuando llaman? Esto es un descontrol, que no solo no mejora, sino que sigue empeorando», ha denunciado el concejal socialista Rafael Torres.

Torres ha criticado duramente la desconexión del alcalde Gabriel Amat con la realidad del barrio, y ha lamentado que no exista ningún concejal asignado específicamente a Las 200 Viviendas. «El alcalde ni conoce ni quiere conocer lo que ocurre, no se baja del coche oficial. Va a todas partes con su chófer y su guardaespaldas, pero nunca se sienta a hablar con los vecinos. Es hora de que escuche sus demandas», ha señalado.

Asimismo, el edil socialista ha rechazado los intentos de Amat de culpabilizar «de su incompetencia y falta de voluntad» a la Subdelegación del Gobierno. «La competencia en limpieza, mantenimiento, tráfico o venta ambulante ilegal es exclusivamente municipal. Amat tiene que dejar de lavarse las manos y asumir su responsabilidad», ha subrayado Torres, quien ha recordado que en municipios cercanos como Vícar, El Ejido o incluso en barrios como El Puche en Almería, no hay mercadillos ilegales.

«Los roqueteros tienen que preguntarse por qué con el mismo subdelegado, en Roquetas pasa todo esto y en otros sitios no. La respuesta es sencilla, porque aquí no se actúa, porque el alcalde no quiere», ha denunciado, acusando al primer edil de generar un «efecto llamada», puesto que «vienen personas de toda la provincia e incluso de otras provincias, sabiendo que aquí pueden hacer lo que quieran. Se permite todo y se mira para otro lado», ha advertido el concejal del PSOE.

Para el Grupo Socialista, esta actitud de pasividad institucional está alimentando un caldo de cultivo peligroso, que puede derivar en «situaciones mucho más graves para la convivencia» si no se toman medidas de forma urgente.

«El alcalde ni actúa ni quiere actuar. Prueba de ello es que no convoca la Junta Local de Seguridad, una herramienta básica que en cualquier otro municipio se reúne al menos dos veces al año, pero en Roquetas la última reunión fue hace más de un año y solo se celebró porque lo exigimos desde el PSOE», ha denunciado Rafael Torres.

Desde el PSOE de Roquetas de Mar insisten en la necesidad de convocar de inmediato dicha Junta, con la participación de todos los cuerpos de seguridad, responsables municipales y de la Subdelegación del Gobierno, para coordinar medidas concretas que devuelvan la normalidad, la convivencia y la seguridad a este barrio y a todo el municipio.