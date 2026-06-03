Exigen a la Junta una reparación «de emergencia» del corredor verde de la Ribera de la Algaida

El PSOE de Roquetas de Mar presentó una moción para el próximo Pleno municipal con el objetivo de exigir a la Junta de Andalucía una ... intervención «de emergencia« en el corredor de la Puerta Verde de la Ribera de la Algaida. El paraje, uno de los espacios naturales más transitados de la provincia, se encuentra en un «estado de abandono que compromete tanto su valor ecológico como la seguridad de quienes lo frecuentan», según alertó el concejal Rafael Torres.

La moción socialista aporta un extenso anexo fotográfico que documenta de forma alarmante el grave deterioro de la infraestructura, cuya titularidad y mantenimiento corresponden a la administración autonómica. Torres denunció que la situación lleva años agravándose, a pesar de que «este espacio es uno de los mejores activos naturales que tiene Roquetas, la Junta lo tiene completamente abandonado».

El punto más preocupante de la denuncia se centra en la seguridad. Las pasarelas de madera se deformaron con el paso del tiempo, y acumulan agujeros, resaltos, fijaciones levantadas y gavillas de hierro que sobresalen más de cinco centímetros. «Hablamos de un camino que recorren miles de personas cada semana. Que la Junta deje sus infraestructuras en este estado, convirtiéndolo en un peligro para niños, mayores o ciclistas, es una irresponsabilidad», señaló el edil. A esto se suma el mobiliario destrozado que no se repone desde hace años y amplias zonas de revegetación invadidas por la maleza.

Sendero Azul

Para solucionar esta situación de forma definitiva, el PSOE propone una doble vía: obligar a la Junta a realizar una reparación integral e inmediata y, en paralelo, iniciar los trámites para postular a la Puerta Verde de la Ribera al distintivo nacional de Sendero Azul, otorgado por la ADEAC (la misma entidad que concede las Banderas Azules).

«Reunimos todas las condiciones, pero para aspirar a ese reconocimiento primero hay que mantener el espacio como merece», concluyó Torres, quien también solicita crear un canal de coordinación permanente entre el Ayuntamiento y la Delegación Territorial de la Junta para evitar futuros abandonos.