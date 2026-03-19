Exigen a la Junta que no elimine el único ciclo de FP Específica de Roquetas para alumnos con discapacidad

El PSOE de Roquetas de Mar salió en defensa de las familias afectadas por la decisión de la Junta de Andalucía de suprimir el ciclo ... de Formación Profesional Básica Específica de Agrojardinería que se viene impartiendo en el IES Algazul.

El concejal socialista, Rafael Torres, trató el problema en la última sesión plenaria del pasado jueves 12 de marzo, en la que instó al equipo de Gobierno del PP a reclamar a la Consejería el mantenimiento de estos estudios.

Rafael Torres explicó que la intención de la Junta de Andalucía es derivar a estos alumnos a la Formación Profesional Básica ordinaria, una decisión que ignora la realidad de estos jóvenes. «Se trata de niños y niñas que necesitan una atención específica. No se les puede integrar en un curso ordinario con alumnos de 16 años que no han terminado la ESO, cuyas necesidades son totalmente distintas», denunció el edil.

Ciclo único

El PSOE subraya que este es el único ciclo de estas características en todo el municipio, diseñado específicamente para personas cuya discapacidad o necesidades de apoyo les impiden seguir la modalidad ordinaria.

«Su objetivo es conseguir un título que les permita integrarse en el mercado laboral; quitarles esto es cerrarles la puerta al futuro», defendió el edil, Rafael Torres. El concejal socialista lamentó la respuesta del Partido Popular en la sesión plenaria, de convocatoria ordinaria, calificándola de «insensible».

Según Rafael Torres, el equipo de Gobierno de Gabriel Amat mostró un profundo desconocimiento sobre el funcionamiento de la Formación Profesional Específica. «Parece que el alcalde tiene miedo de pedirle cualquier cosa a Moreno Bonilla, incluso cuando se trata de defender los derechos de los niños con discapacidad de su propio municipio», sentenció el concejal de la formación socialista roquetera.

Estudios

Por su parte, el PSOE advirtió que mientras en otros municipios se logró frenar los planes de la Junta de Andalucía de suprimir estos estudios específicos, «imaginamos que por presiones de sus ayuntamientos y las familias», en Roquetas de Mar de momento la decisión se mantiene.

Rafael Torres, concejal de la formación socialista, concluyó recordando que esta política de recortes choca con el impulso a la Formación Profesional que llega desde el Gobierno de España, mientras en Andalucía «la Junta parece más preocupada en potenciar la oferta privada que en apoyar la pública, a pesar de la enorme demanda de profesionales de este tipo que sufre el país».