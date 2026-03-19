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Imagen del IES Somos Algazul del municipio de Roquetas de Mar. IDEAL

Exigen a la Junta que no elimine el único ciclo de FP Específica de Roquetas para alumnos con discapacidad

El concejal socialista, Rafael Torres exigió en el último Pleno municipal que el Ayuntamiento apoye a las familias afectadas por la supresión de esos estudios dirigidos a alumnado con necesidades específicas y discapacidad

J. Cortés

Roquetas de Mar

Jueves, 19 de marzo 2026, 13:17

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El PSOE de Roquetas de Mar salió en defensa de las familias afectadas por la decisión de la Junta de Andalucía de suprimir el ciclo ... de Formación Profesional Básica Específica de Agrojardinería que se viene impartiendo en el IES Algazul.

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Exigen a la Junta que no elimine el único ciclo de FP Específica de Roquetas para alumnos con discapacidad