Exigen a Amat que deje de «mirar para otro lado» ante el colapso sanitario del municipio

El concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, Rafael Torres, interpeló duramente en el Pleno municipal celebrado ayer miércoles, al ... alcalde, Gabriel Amat, ante lo que considera una situación «crítica e insostenible» de la sanidad pública en el municipio. Durante su intervención, Torres cuestionó la pasividad del primer edil frente al deterioro de los servicios básicos y la falta de recursos que sufren los roqueteros.

«¿Es usted consciente de la situación?», preguntó directamente Torres a Amat. El concejal socialista puso sobre la mesa casos de extrema gravedad como «enfermos tan graves que acaban ingresados en la UCI y que tuvieron que acudir al hospital por sus propios medios porque no había ambulancias disponibles«.

Desde el PSOE también se mencionó los problemas que se dan en la atención primaria del municipio, como la imposibilidad de conseguir cita con el médico o listas de espera «interminables» para rehabilitación y que se suman a unas ratios de pacientes por médico que son las más altas de Andalucía.

Hospital de Poniente

Rafael Torres mencionó también la reciente denuncia del Sindicato Médico sobre la infrafinanciación del Hospital de Poniente. Concretamente, los profesionales sanitarios denunciaron hace unos días la situación «crítica» del centro hospitalario, que recibe la mitad de recursos que otros hospitales andaluces que atienden una población similar.

«Nuestro hospital de referencia tiene unas Urgencias prácticamente desmanteladas y unas condiciones laborales tan precarias que los profesionales no quieren trabajar allí», subrayó Torres, quien reprochó al alcalde su negativa a apoyar una moción socialista para reclamar medios dignos a la Junta de Andalucía. »¿Va a seguir mirando para otro lado o se va a poner al frente para defender a los roqueteros ante el Gobierno de Moreno Bonilla?«, cuestionó.

Finalmente, el edil del PSOE mostró su preocupación por la falta de transparencia en torno al futuro Hospital de Roquetas. Torres exigió al alcalde que aclare de una vez la fecha de apertura y, sobre todo, en qué condiciones lo hará. «Queremos saber si se va a abrir un hospital de verdad o si, como la Junta ha informado a los sindicatos, se va a quedar simplemente en un centro de salud», dijo.

Las preguntas directas de Torres se quedaron sin respuesta en la sesión, aunque el alcalde, Gabriel Amat y su portavoz, José Juan Rodríguez, llegaron a interrumpir las preguntas del concejal socialista y se mostraron muy alterados con su intervención.

«Lo único que dijeron es que antes la situación era peor, lo cual demuestra que no usan los servicios sanitarios, porque nunca antes ha habido tantos problemas para conseguir cita con el médico, ni ha habido listas de espera tan largas, pero claro, es fácil presumir de gestión de la sanidad pública cuando se es usuario de la privada», dijo el concejal socialista al concluir el Pleno.

Con esta intervención plenaria, el PSOE de Roquetas de Mar ha reafirmado su compromiso con la defensa de una sanidad pública digna y exige al alcalde Amat que ejerza su responsabilidad política ante la administración autonómica para afrontar el actual abandono sanitario que sufre el municipio.