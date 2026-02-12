Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Colas para pedir cita en el Hospital Universitario Poniente. IDEAL

Exigen a Amat que deje de «mirar para otro lado» ante el colapso sanitario del municipio

El concejal socialista, Rafael Torres interrogó al primer edil sobre los «graves» problemas que se están dando tanto en la atención primaria como en el Hospital de Poniente

J. C.

IRoquetas de Mar

Jueves, 12 de febrero 2026, 21:02

El concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, Rafael Torres, interpeló duramente en el Pleno municipal celebrado ayer miércoles, al ... alcalde, Gabriel Amat, ante lo que considera una situación «crítica e insostenible» de la sanidad pública en el municipio. Durante su intervención, Torres cuestionó la pasividad del primer edil frente al deterioro de los servicios básicos y la falta de recursos que sufren los roqueteros.

