Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Roquetas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las formaciones políticas tienen previstos una decena de mociones para el Pleno Municipal IDEAL

Estudio de viabilidad del Cercanías del Poniente y bonificaciones para hoteles, temas del Pleno

Roquetas de Mar ·

El Pleno Municipal se realizará este miércoles en sesión ordinaria y contará con 23 puntos en la orden del día

Javier Cortés

Roquetas de Mar

Lunes, 9 de febrero 2026, 19:26

Comenta

El Ayuntamiento de Roquetas iniciará el próximo miércoles, 11 de febrero, a las 09.00 horas de la mañana, con una nueva sesión plenaria (de ... convocatoria ordinaria) para tratar diversos temas de especial relevancia para la ciudadanía.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Carrefour rebaja en un 70% la botella de aceite de oliva virgen extra de Coosur
  2. 2 El árbitro Miguel González fue detenido por presunta agresión sexual antes de pitar el Granada CF - Racing
  3. 3 Sentidos tres terremotos de madrugada en la provincia de Granada
  4. 4 Las impresionantes imágenes de las inundaciones en el Poniente granadino desde un avión
  5. 5

    Mouliaá sí irá ahora a juicio contra Errejón tras «tocarle los ovarios» la Fiscalía
  6. 6 Pedro Sánchez en Huétor Tájar: «Vamos a valorar los daños y poner en marcha todos los mecanismos para ayudar»
  7. 7 Vecinos de Quéntar se concentran para reclamar el arreglo de la carretera a Granada
  8. 8 La subida de la cota de nieve a 3.000 metros este martes hace prever un fuerte deshielo en Sierra Nevada
  9. 9

    Decenas de animales muertos y cortijos perdidos en Quéntar por las lluvias
  10. 10 Aviso de la Aemet por un nuevo temporal en Andalucía: lluvia, viento y nieve para esta semana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Estudio de viabilidad del Cercanías del Poniente y bonificaciones para hoteles, temas del Pleno

Estudio de viabilidad del Cercanías del Poniente y bonificaciones para hoteles, temas del Pleno