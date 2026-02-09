Estudio de viabilidad del Cercanías del Poniente y bonificaciones para hoteles, temas del Pleno

El Ayuntamiento de Roquetas iniciará el próximo miércoles, 11 de febrero, a las 09.00 horas de la mañana, con una nueva sesión plenaria (de ... convocatoria ordinaria) para tratar diversos temas de especial relevancia para la ciudadanía.

Se tiene previsto realizar la toma de conocimiento del Plan de Acción del Ayuntamiento de Roquetas, varios dictámenes relativos al reconocimiento extrajudicial de crédito correspondiente al servicio de gestión del centro de atención socieducativa E. I. Las Lomas (meses de noviembre y diciembre), del E. I. Las Amapolas (meses de noviembre y diciembre).

Asimismo, las formaciones políticas tienen previstos una decena de mociones para el Pleno Municipal. El Partido Popular va a esta sesión con dos propuestas: una moción relativa a la solicitud al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible de la realización de un estudio de la viabilidad del tren de cercanías Almería - Poniente, y otra propuesta para la defensa del Sector Primaria ante el acuerdo UE - MERCOSUR, exigiendo reciprocidad, controles efectivos y la aplicación automática de salvaguardas.

Ésta última propuesta es similar a una moción que lleva Vox Roquetas, que en cambio pide que se rechace el acuerdo UE - MERCOSUR por «falta de reciprocidad y competencia desleal», además de esta formación lleva otra moción para la inmediata ejecución de la sentencia número 4/2026 en relación al cambio de condiciones laborales de la Policía Local de Roquetas.

A su vez, el PSOE de Roquetas lleva dos mociones: una de ellas es para convertir el edificio de la Cámara Agraria en un Centro Cívico Municipal y otra para revisar los protocolos de mantenimiento de los árboles y prevenir sus daños en caso de tormentas.

Asimismo, plantea bonificaciones fiscales a hoteles que permanezcan abiertos todo el año y la instalación de desfibriladores en espacios públicos de alta afluencia en el municipio, y por parte de IU - Podemos Roquetas pide que se fomente el comercio local y la integración social en la localidad y que se dote de instalaciones adecuadas al Club de Atletismo de Roquetas.