Estudio de viabilidad del bus urbano y revisión de tarifas de taxis, entre los temas del Pleno

El Ayuntamiento de Roquetas iniciará a las 09.00 horas de este lunes, 8 de junio, una nueva sesión plenaria con más de una treintena ... de temas para tratar diversos temas de especial relevancia para la ciudadanía.

Se tiene previsto realizar una toma de conocimiento sobre el Recurso Especial en materia de contratación interpuesto contra los pliegos del contrato de concesión de servicios de transporte urbano en Roquetas, la relativa a la renovación de la red de abastecimiento en la Avenida Villa África de Roquetas, en concepto de 'dotación económica', y la relativa a la aprobación del coste unitario y de la liquidación del canon por la gestión del servicio de agua y saneamiento correspondiente al ejercicio de 2025.

Cabe destacar la toma de conocimiento relativa a la aprobación inicial y sometimiento a información pública del anteproyecto de explotación y estudio de viabilidad económica - financiera del contrato de concesión del servicio público del transporte urbano colectivo de viajeros en autobús de la ciudad de Roquetas.

En cuanto a dictámenes destacan el relativo a la revisión y actualización de las tarifas urbanas del servicio de taxi en el municipio de Roquetas, y el relativo a la Aprobación de Protocolo General de Actuación entre la Dirección General de la Policía y el Ayuntamiento de Roquetas de Mar para el establecimiento de un marco de colaboración institucional para la implantación de la Policía Nacional en Roquetas. Destaca también el dictamen relativo a establecer las fiestas laborales en el municipio de Roquetas en anualidad del 2027.

En cuanto a propuestas de las formaciones políticas cabe destacar la moción del PP para solicitar al Ministerio de Interior el mantenimiento de la dotación de efectivos del Cuartel de la Guardia Civil en Roquetas; una moción del PSOE para instar a la Junta a mejorar el mantenimiento del corredor verde de la Ribera de la Algaida y su acreditación como Sendero Azul; una moción de Almería Avanza sobre la elaboración de un plan urgente contra vertidos incontrolados en Roquetas; una moción de Vox para el refuerzo de medios, protección y operatividad de la Guardia Civil frente al narcotráfico y la criminalidad organizada, y una moción de IU-Podemos para la protección, defensa y dignificación del Primer Ciclo de Educación Infantil (0-3 años) en el municipio de Roquetas.