«La estacionalidad del turismo en invierno se quita si existen comunicaciones»

Terminado ya el verano, el sector turístico de la provincia, y particularmente el de costa, mira con preocupación la llegada del invierno, un periodo que solo se salvará con el Imserso, con unos márgenes tan ajustados que los hoteleros creen que solo servirá para cubrir gastos. Francisco García es el presidente de la Asociación de Promotores Turísticos de Roquetas de Mar, que representa a los hoteleros del mayor municipio turístico de la provincia e insiste en que la clave para romper la estacionalidad son los vuelos.

–¿Qué tal ha ido la campaña de este verano? ¿Fue tan buena como la del año pasado?

–Ha sido muy bueno, el mes de agosto y finales de julio y prácticamente hasta la primera semana de septiembre, con unas ocupaciones altísimas y con unos precios superiores a los que hemos tenido otros años, fundamentalmente por la gran demanda que ha habido. Hemos tenido datos récord, pero claro, siempre estamos con el mismo tema, es que el año es mucho más largo, deberíamos tratar de continuar en el mes de septiembre, con la temperatura que está haciendo.

–Y de cara al invierno, ¿cómo se presenta la situación?

–El invierno difícil, la gran mayoría de los hoteles van a cerrar. En el Bahía Serena no -Francisco García es director del Hotel Bahía Serena de Playa Serena, uno de los pocos abiertos en invierno en Roquetas- porque hemos cogido fundamentalmente operativa del Imserso, clientes de larga estancia y clientes de paso que vendrán. Septiembre estaremos en un 70%, octubre yo creo que estaremos más o menos en las mismas cifras y a partir de noviembre la perspectiva es que si se cumple la operativa del Imserso tendremos una ocupación muy alta hasta mayo, pero con el handicap de los precios bajos, que prácticamente nos van a hacer cambiar el dinero esos meses. El problema para la zona es que la operativa del Imserso empezará para muchos hoteles a partir de febrero, pero el resto del tiempo van a estar cerrados y los que no tengan Imserso abrirán más tarde, así que las perspectivas son malas.

-El Imserso parece que se está vendiendo muy bien. ¿Tienen constancia de ello?

-Nosotros hemos tratado de pedir información, porque lo que tenemos son cupos, que son una referencia de las plazas que se puedan vender. No nos han dado todavía información de las ventas. Es previsible, y parece ser que es así, que hay mucha demanda, pero en una semana no da tiempo a procesar la información de las ventas. Lo que sí sabemos es que el Imserso va a funcionar.

- Donde parece que han bajado los hoteles es en Baleares y Canarias. ¿Cree que eso beneficiará a Almería?

-En las islas las expectativas son todavía buenas con la turoperación internacional, igual que Málaga. Canarias, cuando tiene la posibilidad de coger clientes internacionales a precios más altos, no van a coger Imserso. Hace unos días nos contaban que operan en Málaga cuarenta y tantas compañías aéreas, y allí cada vez se está potenciando más el turismo residencial, cada vez hay más gente que vive en Málaga en invierno. El hecho de que haya la misma demanda de plazas, repartida entre menos hoteles, evidentemente puede beneficiar a Almería. La ventaja del Imserso es que se ocupa de los traslados, en el caso del Imserso no tenemos el problema de las comunicaciones. El problema es el precio, porque con un encarecimiento tan grande, si antes estábamos en el umbral de intercambio de dinero, ahora te puede generar pérdidas. Nosotros -en referencia al Bahía Serena- al tener una estructura de muchos empleados fijos, optamos por mantener el hotel abierto y tenemos que conseguir cualquier operativa y ajustar lo más posible los números, tratar de conseguir clientes directos adicionales y un precio medio un poco más atractivo.

-¿Qué se necesita en Almería para romper esa estacionalidad?

- Exclusivamente son las comunicaciones. Hace unos años, cuando funcionaba la turoperación, los mismos turoperadores ponían vuelos. Ese sistema en zonas como Almería prácticamente se ha acabado, porque hay muchos turoperadores que lo único que quieren ya es operar en verano, y la alternativa sería tener comunicaciones, como pasa en Málaga o en Alicante. Ellos tienen posibilidades de que la gente pueda venir en invierno a precios atractivos con vuelos directos. No van a ir a Alicante y coger un taxi para venir a Almería. La gente que no quiere venir expresamente a Almería, se van a quedar en otros destinos donde tienen las comunicaciones.

- Precisamente sobre este problema que menciona, este verano ya anunciaron la intención de conseguir hacer un frente común para que empresarios turísticos y administraciones se unan con el fin de conseguir vuelos directos. ¿Cómo va?

- Hemos revitalizado una asociación de los hoteleros de toda la provincia, que se llama Costa de Almería, que existía pero estaba en stand by y lo que hemos hecho ha sido ponerla otra vez en marcha. Debe estar ya en el registro de asociaciones, de la mano de Asempal. Y lo que vamos a hacer es convocar a todo el sector para que se una, y con las fuerzas que va a generar la demanda del sector en conjunto, plantearemos a la Administración, Junta de Andalucía, ayuntamientos turísticos... un apoyo comercial. Principalmente pensamos que son las comunicaciones, ya lo hemos dicho en muchos foros. La estacionalidad se quita en invierno si existe la opción de las comunicaciones, de otra manera va a ser difícil. Si hay comunicaciones, como ha ocurrido en otras zonas, se puede hacer una labor comercial y una vez que el sector vaya funcionando, y pensamos que hay fórmulas porque Almería tiene unas instalaciones hoteleras y un clima magníficos, entendemos que las compañías que hayan empezado continúen las operativas.

- Ha habido ya contactos con algunos representantes políticos. ¿Qué percepción tienen de esas reuniones? ¿Están abiertos a implicarse?

- Hemos conocido al nuevo delegado de Turismo, que nos parece una persona con ganas y está en la línea de colaborar. Lo relevante será que juntemos las administraciones para buscar ese sistema de colaboración, de apoyo entre todos, para conseguir esos vuelos. Turismo Andaluz desde hace mucho tiempo nos vienen diciendo que están dispuestos a ayudar si hay una demanda del sector.

- Sin embargo parece que todos los esfuerzos y debate político están centrados en el AVE. ¿Cree que el AVE será relevante para el turismo como se dice?

- Es una reflexión que hay que hacer. Yo entiendo que tenemos que contar lo que realmente pensamos, y no lo políticamente correcto. Hay una aspiración ciudadana legítima, pero cuando empiezas a poner los pies en el suelo y piensas las repercusión a nivel turístico... La inmensa mayoría de los que vienen a Almería son familias, las familias, aunque el AVE fuese muy barato, tendrían que venir a la estación y alquilar un coche. La inmensa mayoría del turismo nacional va a seguir viniendo en su coche. El AVE podría funcionar previsiblemente los fines de semana, para viajes de negocios. Pero lo que nosotros estamos proponiendo que es atraer el cliente internacional, en eso el impacto es cero. Un francés o un alemán no va a venir en el AVE. Entiendo la preocupación, que es algo que se lleva veintitantos años comentando en Almería y tiene que ir paralelo, pero más para lo que puede representar a los que vivimos aquí, que la repercusión que va a tener en el sector. Yo creo que lo tenemos claro. Son aspiraciones legítimas, pero el impacto que puede tener en el sector turístico, no lo vemos, yo no lo veo.

- Quizá sí en la capital ¿no?

- ¿Pero Almería capital tiene tanto turismo? Los viajes a Málaga o Sevilla son de fin de semana. El fin de semana puede aumentar algo para Almería capital. Tenemos un caso muy concreto con Granada, con el esfuerzo que se ha hecho para llevar el AVE y va muy poca gente, conozco a mucha gente que sigue yendo en coche o busca el avión como alternativa. Las frecuencias, los tiempos, el tener que ir primero a Antequera... hace que no sea tan atractivo como se suponía.