Espectáculo pirotécnico, música y teatro infantil por las Fiestas de El Parador

12/05/2026 a las 12:41h.

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar, a través de la delegación de Deportes, Cultura y Tiempo Libre, junto a la Comisión de Fiestas 'San Isidro ... 2026', ultima los preparativos para la celebración de las tradicionales fiestas de El Parador en honor a San Isidro Labrador, que tendrán lugar del 14 al 17 de mayo de 2026.

Estas fiestas, que marcan el inicio del calendario festivo del municipio, contarán con un amplio y variado programa de actividades pensado para todas las edades, combinando tradición, cultura, deporte y ocio, consolidándose como uno de los eventos más esperados tanto por vecinos como por visitantes.

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, destaca la importancia de esta celebración ya que en, su opinión, «las fiestas de El Parador son un punto de encuentro que cada año reúne a más personas, convirtiéndose en un referente de convivencia, participación y atractivo turístico en nuestro municipio».

Además, anima a vecinos y visitantes a disfrutar de estos días y «a participar de forma activa en estas fiestas, a vivirlas con ilusión y responsabilidad, y a compartir momentos únicos que refuerzan el carácter acogedor y festivo de El Parador. Cada año vemos cómo crece la afluencia de personas, lo que demuestra el éxito y la proyección de es-tas celebraciones».

Un programa lleno de actividades

Las fiestas arrancarán el jueves 14 de mayo con el tradicional chupinazo anunciador, seguido del encendido oficial del alumbrado, el pregón, la coronación de las reinas y un espectáculo pirotécnico, además de actuaciones musicales y actividades infantiles. En concreto, en esta edición el homenaje a la personar mayor recae en María del Carmen Praena Rodríguez, vecina de 82 años.

Por otro lado, la lectura del pregón correrá a cargo de Iván Martínez González 'Barbe-ro' (Roquetas de Mar, 1998), delantero centro español que en la actualidad juega en el FC Arouca de la primera división portuguesa. Tras formarse en el Almería y pasar por Osasuna, Alcorcón y Deportivo, está viviendo un gran momento goleador

Durante los cuatro días de celebración, vecinos y visitantes podrán disfrutar de una intensa programación que incluye: actividades deportivas como torneos de fútbol, tenis, baloncesto y ajedrez, Eventos culturales y participativos, como talleres, teatro infantil, concursos y exhibiciones de baile. Actos tradicionales como la misa y procesión en honor a San Isidro Labrador que se celebrará el viernes 15 de mayo a partir de las siete y media de la tarde la eucaristía y ya a las ocho el desfile procesional.

También la programación incluye propuestas para el público infantil, incluyendo hinchables, tren turístico, fiestas temáticas y juegos Feria del mediodía y actividades gastronómicas, así como grandes actuaciones musicales con orquestas y artistas como Pentagrama, La Tentación, Decai o Sabor a Menta.

Entre los eventos más destacados se encuentran el desfile de carrozas, las fiestas temáticas (Holi Colors, espuma, Neon Party), conciertos nocturnos y el tradicional chupinazo final que pondrá el broche a cuatro días de intensa actividad.