Espectáculo, música y procesión: Roquetas se prepara para su Día Grande por la Virgen del Rosario
El municipio celebra sus Fiestas Patronales con grandes eventos desde el pasado sábado
Javier Cortés
Roquetas de Mar
El municipio de Roquetas de Mar celebra este miércoles su Día Grande de las Fiestas Patronales en honor de la Virgen del Rosario, Patrona y ... Alcaldesa Perpetua del municipio, siendo uno de los festejos más reseñables y queridos por los ciudadanos de Roquetas. Entre la programación prevista para este miércoles 7 de octubre, destacan varias actividades.
La jornada comenzará a las 8.00 horas con la gran diana de gigantes y cabezudos acompañados por una charanga. A las 10.00 horas se celebrará el Día de la Bicicleta y 'Ciclopeques', con salida desde la Plaza de Toros, y durante la mañana el Parque de Los Bajos reunirá hinchables, talleres, juegos a lo grande, la Gran Fiesta Holi y la Fiesta de la Espuma.
En cuanto a los cultos religiosos, a las 19.00 horas se celebrará la Santa Misa Mayor en la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario y, a las 20.00 horas, tendrá lugar la solemne procesión de alabanza con la Sagrada Imagen de Nuestra Señora del Rosario Coronada por las calles del centro. A las 22.00 horas se celebrará el gran espectáculo piro-musical en honor a la Patrona en la Plaza Tres Mártires (rotonda de la Policía Local).
Las casetas de la Noche Joven en el Parque de Los Bajos y el gran baile de la Orquesta Pentagrama, a partir de las 22.30 horas en la Plaza de la Constitución, pondrán el punto final a las fiestas de 2026. Por su parte, el alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat Ayllón, animó a vecinos y visitantes a participar y disfrutar de todas las actividades preparadas para estos días, tanto de carácter lúdico y cultural como religioso, y a compartirlas en familia y con amigos.
En su saluda con motivo de estas fiestas, el alcalde invitó a vivirlas «con alegría, convivencia y respeto» y a acompañar un año más a la Patrona en su encuentro con las calles y los vecinos de Roquetas de Mar.
Amplia programación
Los festejos dieron comienzo el sábado 3 de octubre con el despertar de cohetes y el Torneo de Dominó 'Virgen del Rosario'. Durante la mañana, el Parque de Los Bajos acogió un festival de hinchables, talleres de maquillaje de fantasía y globoflexia, mientras que a mediodía comenzó la Ruta del Tapeo y del Aperitivo y el festival 'La Flamenca' en la Plaza de Toros.
La tarde continuó con la Fiesta Infantil del Videojuego y el musical 'El Gran Queso Dorado'. Además, Pastora Soler actuó en el Teatro Auditorio con su gira 'Más Rosas Que Espinas', y la jornada se cerró con las casetas de la Noche Joven y la Orquesta Show Quejío Fest en la Plaza de la Constitución.
El domingo 4 de octubre comenzó con la XX edición del Concurso de Pintura Rápida 'Juan Ibáñez' en el Castillo de Santa Ana. También se celebraron los torneos de petanca y ajedrez 'Virgen del Rosario', el paseo a caballo desde la Plaza de Toros y nuevas actividades infantiles en el Parque de Los Bajos, entre ellas hinchables, talleres, la Fiesta Infantil del Videojuego y el espectáculo del Gran Mago Pablo Romón. Por la noche, la Plaza de la Constitución acogerá el gran baile de Sabor Amenta.
El lunes 5 de octubre tuvo lugar el tradicional Maratón de Caminar, con salida desde la Plaza de la Constitución y desayuno para los participantes al finalizar. La jornada incluyó la Ruta del Tapeo y del Aperitivo, el taller 'Acuarelas de cine' y el concurso infantil de dibujo y pintura 'Esta es mi Fiesta'. Además, se celebró la eucaristía en la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario y la Orquesta Show Quejío Fest amenizó el baile en la Plaza de la Constitución.
El martes 6 de octubre se celebró el pasacalles infantil con carrozas temáticas, grupos musicales, baile y animación, con salida desde la Plaza de la Iglesia. Además, de la Santa Misa, la tradicional ofrenda floral de nardos y rosas blancas para engalanar el trono procesional de la Virgen del Rosario y la Gala del Mayor.