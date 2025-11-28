Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Roquetas

El alcade de Roquetas, Gabriel Amat, junto a la delegada de Gobierno de la Junta en Almería, Aránzazú Martín. IDEAL

Un espacio para soñar en Aguadulce

Proyecto ·

Gabriel Amat inaugura la Rambla de San Antonio de Aguadulce, un espacio destinado al uso y disfrute de vecinos y visitantes en un entorno único en Roquetas

Javier Cortés

Roquetas de Mar

Viernes, 28 de noviembre 2025, 20:27

Comenta

Este proyecto va a suponer una autentica transformación, un antes y un después para el futuro de Aguadulce al que le seguirán futuras infraestructuras deportivas ... como un gran parque de Las Familias o una gran piscina y el Gimnasio que hay previsto para el municipio roquetero», así describía el alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, una de las grandes obras de esta legislatura: la Rambla de San Antonio de Aguadulce.

Un espacio para soñar en Aguadulce