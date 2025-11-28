Un espacio para soñar en Aguadulce

Este proyecto va a suponer una autentica transformación, un antes y un después para el futuro de Aguadulce al que le seguirán futuras infraestructuras deportivas ... como un gran parque de Las Familias o una gran piscina y el Gimnasio que hay previsto para el municipio roquetero», así describía el alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, una de las grandes obras de esta legislatura: la Rambla de San Antonio de Aguadulce.

Un macroproyecto, que poco más de tres años, finalizó la primera fase hace unos días y que este viernes, el alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, junto a todos los concejales del equipo de Gobierno y representantes institucionales como la delegada de Gobierno, Aránzazú Martín, el delegado de Agricultura, Antonio Mena y el diputado provincial Álvaro Izquierdo, inauguraron la primera fase de la obra de renaturalización y adecuación de la Rambla San Antonio de Aguadulce que a partir de este viernes se convierte en una zona de disfrute y ocio para vecinos y visitantes.

A las seis de la tarde y bajo atenta mirada de numerosos vecinos que quisieron también asistir a este acto de inauguración, Gabriel Amat, tuvo la oportunidad de recorrer la antigua rambla para supervisar la finalización de estos trabajos de remodelación, adecuación y renaturalización cuya superficie abarca desde la Avenida Carlos III hasta el Paseo Marítimo.

«Hoy es un día importante para Roquetas de Mar y, en concreto para Aguadulce, cumplimos con una demanda histórica, la puesta en valor de esta Rambla para el disfrute de vecinos y visitantes, un espacio que hasta ahora estaba en desuso, que se encontraba deteriorado y en mal estado y que a partir de ahora se convierte en punto de encuentro para todos los ciudadanos».

Gran Parque

«Nuestra aspiración es seguir trabajando para mejorar el desarrollo urbanístico de Aguadulce, para dotar a este núcleo urbano de modernos equipamientos, impulsando servicios públicos de calidad, nuestra intención a partir de este momento es acometer la adecuación total de esta rambla y culminar esta actuación haciendo realidad un gran Parque», señaló el primer edil roquetero.

Por último, Amat señaló que la prioridad del equipo de Gobierno es acometer un importante proceso de transformación en Aguadulce. «En este momentos estamos trabajando para hacer realidad infraestructuras infraestructuras muy demandas y ne-cesarias como un gimnasio y una piscina cubierta junto a otra de agua marina en la zona de La Ventilla», detalló el alcalde. Una vez descubierta la placa inaugural, el alcalde tuvo la oportunidad de recorrer este espacio en el que se llevó a cabo una rehabilitación integral diferenciada en un total de tres tramos.

El primer tramo está delimitado por la Avenida Carlos III, el Paseo de los Olmos y el Paseo de las Acacias. En esta zona se combinan zonas de vegetación y distintas plataformas conectadas a través de rampas accesibles. Este tramo, que quedó al descubierto, cuenta con con zonas libres, una zona de juegos infantiles y bancos estanciales.

El segundo tramo está delimitado entre el Paseo de los Olmos, el Paseo de las Acacias y el Paseo de los Castaños. En esta fase se pueden encontrar sendas peatonales respetuosas con zonas de calistenia y conexiones con pasarelas de madera junto con espa-cios de paseo, de sombra, estanciales y recreo, respetando el entorno natural. Este tramo, finaliza en el Paseo de los Castaños.

El tercer tramo está delimitado entre el Paseo de los Olmos, el Paseo de las Acacias, el Paseo de los Castaños y el Paseo Marítimo. En esta zona se abordó una solución mixta, en el que sólo la zona central de la rambla se quedó cubierta para conseguir así mantener la mayor parte de la vegetación existente, y al mismo tiempo, dotar de conexiones que buscan las cotas existentes de la calle. De esta forma, se crearon zonas de mezcla de vegetación existente con nuevas plantaciones que se conectan a través de plataformas con pequeños desniveles.

A su vez, éstas se conectan a través de unas suaves rampas que van acompañadas con zonas de jardinería y fuentes ornamentales que proporcionan a la zona de elementos de sombra, frescos y de sonidos de agua.

Zonas estanciales

Todos estos elementos están delimitados por pequeños muretes de mampostería, que se mimetizan con los materiales preexistentes y con la vegetación, y que sirven como pequeñas zonas estanciales. También se juega con la colocación de módulos de bancos curvos que confinan jardineras para dotar de más sombra.

Este tramo finaliza antes de llegar al Dominio Público Marítimo Terrestre, para que la rambla vuelva a surgir como desagua en la actualidad. Además, toda la longitud de esta obra desde Carlos III hasta el Paseo Marítimo cuenta con un carril bici que discurre paralelamente al Paseo de Las Acacias de Aguadulce.