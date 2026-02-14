La Escuela Oficial de Idiomas de Roquetas acoge la charla 'El Siglo XVIII en Roquetas'
la entrada es libre hasta completar aforo
J. C.
Roquetas de Mar
Sábado, 14 de febrero 2026, 10:44
La Escuela Oficial de Idiomas de Roquetas de Mar acogerá la charla 'El Siglo XVIII en Roquetas de Mar', una actividad cultural abierta a todo ... el público interesado en la historia local del municipio.
La charla ofrecerá un recorrido por la vida, el contexto histórico y la evolución del municipio durante el siglo XVIII, acercando el pasado de Roquetas de una forma divulgativa y accesible. El encuentro tendrá lugar en la sede de la Escuela Oficial de Idiomas de Roquetas de Mar el próximo miércoles 18 de febrero a las 18.00 horas
Asimismo, la entrada es libre hasta completar aforo. La charla correrá a cargo de la Asociación 250 aniversario de Roquetas de Mar. Con esta iniciativa, la Escuela Oficial de Idiomas refuerza su compromiso con la difusión cultural y la apertura del centro a la vida cultural del municipio.
La Asociación 250 Aniversario Ciudad Roquetas promueve entre los centros educativos, de mayores y sociales, la realización de charlas dirigidas a conocer los acontecimientos más destacados del siglo XVIII en el municipio. Este año 2026 y los años venideros se convertirán en un derroche de actividades dirigidas a divulgar la historia del municipio.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión