La Escuela Oficial de Idiomas de Roquetas acoge la charla 'El Siglo XVIII en Roquetas'

La Escuela Oficial de Idiomas de Roquetas de Mar acogerá la charla 'El Siglo XVIII en Roquetas de Mar', una actividad cultural abierta a todo ... el público interesado en la historia local del municipio.

La charla ofrecerá un recorrido por la vida, el contexto histórico y la evolución del municipio durante el siglo XVIII, acercando el pasado de Roquetas de una forma divulgativa y accesible. El encuentro tendrá lugar en la sede de la Escuela Oficial de Idiomas de Roquetas de Mar el próximo miércoles 18 de febrero a las 18.00 horas

Asimismo, la entrada es libre hasta completar aforo. La charla correrá a cargo de la Asociación 250 aniversario de Roquetas de Mar. Con esta iniciativa, la Escuela Oficial de Idiomas refuerza su compromiso con la difusión cultural y la apertura del centro a la vida cultural del municipio.

La Asociación 250 Aniversario Ciudad Roquetas promueve entre los centros educativos, de mayores y sociales, la realización de charlas dirigidas a conocer los acontecimientos más destacados del siglo XVIII en el municipio. Este año 2026 y los años venideros se convertirán en un derroche de actividades dirigidas a divulgar la historia del municipio.