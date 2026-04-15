La Escuela de Música de Roquetas ofrece el espectáculo 'La sinfonía de los cuatro elementos'

La Escuela Municipal de Música, Danza y Teatro de Roquetas de Mar acogió el lunes el concierto didáctico 'La sinfonía de los cuatro elementos', una ... propuesta escénica original dirigida especialmente a su alumnado. El espectáculo proponía un viaje sensorial a través de los cuatro elementos aire, tierra, fuego y agua, combinando interpretación musical en directo con recursos teatrales y coreográficos.

La narración se construyó mediante una voz en off y una narradora que fue guiando al público a lo largo del recorrido, mientras la protagonista, daba vida a la historia sobre el escenario. A ello se sumó la participación de la danza, cuyo lenguaje corporal reforzó la atmósfera y el carácter de cada elemento.

En ese viaje cargado de emociones se escucharon los instrumentos de viento. La flauta era el susurro del viento, el clarinete era la brisa que acariciaba los prados, el saxofón era el viento que ruge y las teclas del piano fueron ráfagas suaves.

En este concierto didáctico no podía faltar el violín que simbolizaba el arroyo, la viola fluía constante, las cuerdas eran gotas de lluvia, el violonchelo eran las olas y el contrabajo era el océano.

Las cuerdas de la guitarra eran raíces que se entrelazaban, la guitarra flamenca era más ligera y brillante. La trompeta era la chispa, el trombón era el rugido del incendio, la voz del bombardino era el eco de las brasas y la percusión, sin duda, el motor y la explosión.

El concierto cuenta con la participación del equipo docente del centro: Ángela Felices, Encarnación Martínez, Sebastián Pérez, Carmen Rubí, Rafael Arcos, Belinda Sánchez-Capuchino, Miguel Ángel García, Juan David Lázaro, Alejandro Torrente, María del Mar Ibáñez, Jesús Marfil, Juan Pablo Rodríguez, David Torrecillas, Francisco Javier Calderón, Desirée Manzano, Antonio Valverde, Luis Ayala, Joaquín Fernández, Ginés Martínez, Mercedes Sáez, Ignacio Bolívar y Ana Fernández

Con esta iniciativa, la escuela de música hizo una gran apuesta por un enfoque innovador de la educación artística, acercando la música al público desde una perspectiva interdisciplinar y accesible, capaz de conectar tanto con estudiantes como con el público general.