Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Roquetas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Uno de los momentos del concierto. IDEAL

La Escuela de Música de Roquetas ofrece el espectáculo 'La sinfonía de los cuatro elementos'

Los protagonistas fueron los profesores de la Escuela que ofrecieron un espectáculo que unías música, danza y teatro

Javier Cortés

Roquetas de Mar

Miércoles, 15 de abril 2026, 15:07

Comenta

La Escuela Municipal de Música, Danza y Teatro de Roquetas de Mar acogió el lunes el concierto didáctico 'La sinfonía de los cuatro elementos', una ... propuesta escénica original dirigida especialmente a su alumnado. El espectáculo proponía un viaje sensorial a través de los cuatro elementos aire, tierra, fuego y agua, combinando interpretación musical en directo con recursos teatrales y coreográficos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Investigan disparos contra un colegio de Granada tras resultar heridos dos alumnos en plena clase
  2. 2

    ¿Te toca vacunarte del herpes zóster? Los tres años de nacimiento convocados en Granada para 2026
  3. 3

    Timbrazos a deshoras, inundaciones y gritos en un bloque del Zaidín
  4. 4

    Las víctimas granadinas del clan que robaba DNI: periodistas, policías o personal de Justicia
  5. 5 Granada logra una conexión aérea temprana con Madrid tres días laborables a la semana
  6. 6 Caña con tapa a 1,80 y tostadas a 1,30: el bar del V Centenario reabre en Granada 11 años después
  7. 7 La comida de Lola Índigo e IlloJuan en el asador de los famosos de Granada: «La mejor chuleta»
  8. 8 El Ayuntamiento busca vías legales para reducir el impacto de las multas a reincidentes en la ZBE
  9. 9

    Domingo Pérez desaloja las casas okupadas por la presión ciudadana y de Guardia Civil
  10. 10 Disparos en un colegio de Granada: «Los niños están bien, pero a uno de ellos le podría haber dado en el ojo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La Escuela de Música de Roquetas ofrece el espectáculo 'La sinfonía de los cuatro elementos'

La Escuela de Música de Roquetas ofrece el espectáculo &#039;La sinfonía de los cuatro elementos&#039;