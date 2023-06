La Escuela de Música, Danza y Teatro de Roquetas cierra el curso con el acto de graduación

J. V. ROQUETAS DE MAR Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

Esta semana tuvo lugar el acto de graduación de la XIX promoción (2017-2023) del Ciclo de Formación Musical de la Escuela Municipal de Música, Danza y Teatro de Roquetas de Mar. Belinda Sánchez-Capuchino, directora de la Escuela de Musica dedicó unas palabras a los alumnos que acababan sus estudios en la Escuela. «Para muchos es un día muy especial en el que se culmina la formación recibida durante todos estos años en nuestro centro».

También destacaba que «estos seis años no solo os han aportado conocimientos musicales, también han desarrollado en vosotros muchas habilidades y valores sin que os dieseis cuenta, tales como el compañerismo, el respeto, la solidaridad o la sensibilidad. Desde mi punto de vista, como profesora de este centro, puedo afirmar que es un auténtico placer haber podido acompañaros en este importante camino musical, pero también personal».

En el acto estuvo presente, José Juan Rodríguez Guerrero, primer teniente de alcalde y responsable del Área de Gobierno Interior, Educación y Cultura que aseguró que «este gobierno municipal está decidido a que la proyección cultural de esta ciudad, no solo se quede en grandes actuaciones, que también es importante, sino también en esta Escuela Municipal de Música».

«La música es el lenguaje universal que no tiene edad, no tiene raza, no tiene idioma», dijo Rodríguez, que felicitó a los alumnos que se graduaban en esta XIX promoción, y también felicitó a los padres y al personal docente de la Escuela Municipal de Música, Danza y Teatro. «Es un claustro de profesores joven con muchas ganas, que está generando un sinfín de actividades culturales, que dotan a esta ciudad de la cultura para todos y a pie de calle».

Luego tuvo lugar el acto de entrega de las bandas, las orlas y los diplomas a los alumnos de esta promoción. En piano recogieron sus orlas Nerea Bosquet Romera, María del Carmen Bravo Sánchez, Nerea Fernández Gutiérrez, Anjana García García y Adriana Ureña Cirera.

En guitarra recibieron sus orlas Álvaro Fernández Álvarez y Patricia Fernández Giménez. En clarinete, Juan José Sánchez Arcos. En flauta travesera, Carmen Gómez Rodríguez. En Bombardino, José Luis Maldonado López. En trompeta, Ana Macarena Molina Hernández. En violín, Berta Estrella Álvarez, Ángela Fuentes Rodríguez y María Zamora Martín.

En violonchelo, María del Mar Jiménez Gonzálvez. En bajo eléctrico, Antonio Robledo Camacho. En percusión, Iván Antolínez Luque, Cayetana Arcos Gómez, Sergio Castillo Navas y Laura Rivas Ortega.



Belinda Sánchez-Capuchino hizo una mención especial a los cuatro alumnos que se han presentado a la prueba de acceso a las Enseñanzas Profesionales del Conservatorio Profesional de Almería. «Todos han aprobado, quedando, como sucede con todos los alumnos que presenta nuestro centro, entre los primeros puestos de la prueba. Enhorabuena a los cuatro. Hubo un pequeño detalle para Pablo Bruno Kraakman Puga (piano), Claudia de Frutos de Diego (violín), Inmaculada Palomino Cuenca (violín) y Adrián Doncel Reina. (Violín).

Actuaciones en la gala

En el desarrollo de esta gala que contó con la presencia de los profesores de la Escuela, así como los familiares de los jóvenes que recibieron las orlas, hubo actuaciones musicales. La primera en actuar fue la Brass Band de la Escuela Municipal de Música que interpretó 'Viva la vida' de Coldplay, dirigidos por Luis Enrique Ayala y posteriormente un Dúo de Marimba, compuesto por Cayetana Arcos y Sergio Castillo interpretaron 'Classic Mix', un arreglo de Igor Escalona con música de Bach, Mozart y Pachelbel.

Una de las alumnas que terminaba el ciclo formativo, Ana Macarena Molina Hernández, alumna de trompeta tuvo unas palabras en nombre de los alumnos. «Mi experiencia en esta Escuela de Música donde hemos compartido mesa y aulas con jóvenes que podían ser nuestros hijos ha sido maravillosa. Hemos aprendido juntos a manejar instrumentos y he visto como los profesores de la Escuela han cuidado tanto de esos alumnos tan pequeños. Para mí ha sido como un sueño hecho realidad».

Luego actuaron dos agrupaciones la primera fue un trío compuesto por Cayetana Arcos (marimba), Rafa Arcos (guitarra) y Joaquín Fernández (batería) que interpretaron la 'Samba de Orfeo' de Luis Bonfa. Luego actuó el quinteto compuesto por Carmen Gómez (flauta), Pablo Sánchez (fliscorno), Nerea Fernández (piano), Cayetana Arcos (batería) y Alonso García (bajo eléctrico) interpretaron 'Agua de Beber' de Tom Jobim y Vinicius de Moraes.