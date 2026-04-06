La Escuela de Música, Danza y Teatro de Roquetas abre el plazo de admisión para el nuevo curso

La Escuela Municipal de Música, Danza y Teatro de Roquetas de Mar abre el periodo de admisión para el curso académico 2026/27, consolidándose como ... uno de los principales referentes culturales y educativos del municipio. El proceso de solicitud de plaza para nuevo alumnado comenzará el próximo lunes 6 de abril y permanecerá abierto hasta el 30 de abril

La directora del centro, Belinda Sánchez-Capuchino, destaca la importancia de la Escuela como espacio de desarrollo personal y artístico y explica que «nuestra prioridad es ofrecer una formación artística integral que vaya más allá de la técnica, fomentando la creatividad, la expresión y el crecimiento personal del alumnado. La Escuela se ha consolidado como un motor cultural en Roquetas de Mar, un espacio vivo en constante interacción con la ciudadanía a través de conciertos, representaciones y colaboraciones».

Asimismo, ha subrayado el carácter inclusivo de la oferta formativa. «La cultura no entiende de edades. Por ello, ofrecemos programas desde los 4 años y sin límite de edad, con el objetivo de que cualquier persona pueda descubrir y desarrollar su talento».

Por su parte, la concejala de Educación, Lourdes García, ha reafirmado el compromiso del Ayuntamiento con la educación artística. «El centro continúa creciendo año tras año, acercándose ya a los 900 alumnos, lo que refleja la confianza de las familias en un proyecto educativo consolidado. En el pasado curso, la Escuela ofertó 247 nuevas plazas para dar respuesta a una elevada demanda que superó las 600 solicitudes , evidenciando el interés creciente por la formación artística y cultural en el municipio».

Oferta educativa

La Escuela ofrece una amplia variedad de disciplinas adaptadas a todas las edades y niveles: Música (desde 8 años): 17 especialidades instrumentales (piano, guitarra, clarinete, flauta travesera, saxofón, trompeta, trombón, bombardino, violín, viola, violonchelo, contrabajo, percusión, guitarra eléctrica, bajo eléctrico, guitarra flamen-ca y cajón flamenco), con formación en Lenguaje Musical y participación en más de 16 agrupaciones (banda, orquestas, big band, ensembles, entre otras).

-También destaca en Música y Movimiento la programa de iniciación musical para niños y niñas de 4 a 7 años, en Danza incluye Predanza (7 años), Ciclo de Formación (desde 8 años), Curso Intensivo (desde 13 años) y Flamenco para todas las edades, y en cuanto a Teatro están los grupos organizados por edades: Infantil (6-11), Junior (12-14), Juvenil (15-17), Adultos (18-60) y Senior (a partir de 61 años).

Sorteo público

Una vez finalizado el plazo de solicitud, se realizará un sorteo público para establecer el orden de adjudicación de las plazas vacantes en cada especialidad. Para más información, las personas interesadas pueden consultar la web oficial de la Escuela o contactar directamente con el centro a través del teléfono 950 349 327 o a través del correo electrónico escuelademusica@roquetasdemar.es