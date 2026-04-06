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Fachada de la Escuela Municipal de Música, Danza y Teatro de Roquetas. IDEAL

La Escuela de Música, Danza y Teatro de Roquetas abre el plazo de admisión para el nuevo curso

El plazo de solicitud para nuevo ingreso permanecerá abierto del 6 al 30 de abril

J. C.

Roquetas

Lunes, 6 de abril 2026, 17:36

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La Escuela Municipal de Música, Danza y Teatro de Roquetas de Mar abre el periodo de admisión para el curso académico 2026/27, consolidándose como ... uno de los principales referentes culturales y educativos del municipio. El proceso de solicitud de plaza para nuevo alumnado comenzará el próximo lunes 6 de abril y permanecerá abierto hasta el 30 de abril

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