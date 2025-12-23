Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Un momento de la gala de este centro roquetero. IDEAL

La Escuela de Música, Danza y Teatro celebra su 25 aniversario

Roquetas de Mar ·

En la actualidad, este centro educativo que se puso en marcha en 1999 en una sede provisional, acoge a cerca de 1.000 alumnos

J. C.

Roquetas de Mar

Martes, 23 de diciembre 2025, 00:32

Comenta

Bajo el lema «Donde la Pasión se hace Arte, la Escuela de Música, Teatro y Danza de Roquetas de Mar ha conmemorado su 25 aniversario ... con la celebración de una especial Gala.

