La Escuela de Música, Danza y Teatro celebra su 25 aniversario

Bajo el lema «Donde la Pasión se hace Arte, la Escuela de Música, Teatro y Danza de Roquetas de Mar ha conmemorado su 25 aniversario ... con la celebración de una especial Gala.

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, junto a concejales del equipo de Go-bierno, han asistido a este evento en el que se ha querido de poner de manifiesto los inicios y la trayectoria de esta escuela que a día de hoy es un referente cultural de todo el municipio.

Amat quiso poner en valor el trabajo de los profesionales que durante estos 25 años han convertido la Escuela en un referente cultural de Roquetas de Mar y agradeció la confianza que las familias del municipio han depositado en ellos para que sus hijos acudan cada día a la Escuela para tener la oportunidad de aprender las disciplinas que se imparten.

«Estamos muy orgullosos de comprobar el gran trabajo que se ha hecho en este centro que a día de hoy acoge a cerca de 1.000 alumnos y como acalde de Roquetas de Mar os transmito mi firme compromiso de seguir trabajando para que la cultura y la educación llegue a cada rincón de nues-tro municipio gracias a la apuesta que este equipo de Gobierno está haciendo para mejorar los servicios e infraestructuras de calidad».

Por su parte, la directora de la Escuela, Belinda Sánchez-Capuchino,agradeció el apoyo de todas aquellas personas que durante estos 25 años han formado parte del tejido institucional que ha contribuido al crecimiento de este centro.

«Empezamos recordando con inmenso cariño a Ana Toro, que en paz descanse. Agradecemos la presencia de Eloísa Cabrera, María Dolores Ortega y de nuestra actual concejala de Educación, Lourdes García y, a Juan José Salvador, que debido a sus compromisos en el Parlamento de Andalucía y al concejal Juan Carlos Muyor que por motivos de agenda tampoco ha podido asistir».

También recordó la labor fundamental de los técnicos municipales y la visión y liderazgo de los directores que la precedieron en el acto como Manuel Cruz y a Rafael Arcos y el apoyo incondicional del alcalde, Gabriel Amat.

Sánchez-Capuchino recordó la importancia de favorecer «el acceso a la cultura y a la formación artística como parte fundamental del desarrollo integral de las personas y, en especial, de los niños y jóvenes».

Alumnos, ex alumnos y, en definitiva, todos los miembros de la comunidad educa-tiva junto a sus familias llenaron el patio de butacas del salón de actos de la Escuela para disfrutar de una gala en la que como no podía ser de otra manera no faltaron actuaciones, representaciones por parte de alumnos de la Escuela y ex- alumnos que a día de hoy desarrollan su carrera artística en diferentes disciplinas. La directora, Belinda Sánchez-Capuchino y la jefa de estudios, Encarna Martínez fueron las encargadas de conducir esta gala en la que también se proyectaron varios videos como el saludo de antiguos alumnos y un video resumen sobre los inicios y la trayectoria de la Escuela.

Donde la Pasión se hace Arte

Los inicios de la Escuela de Música, Teatro y Danza se remontan a marzo de 1999 con la puesta en marcha de una sede provisional en El Parador en las que se impartían a un grupo reducido de alumnos tres especialidades: Guitarra, Piano y Lenguaje Musical. Esta iniciativa generó una importante demanda lo que provocó que tan solo un año después, en el curso 2000/2001, la oferta educativa y el claustro docente experimentaron una significativa ampliación. De esta forma, se incorporó el ámbito de Música y Movimiento, además de varias especialidades de viento: Clarinete, Flauta Travesera y Trompeta.

El momento clave llegó en octubre de 2004. Fue entonces cuando el Ayuntamiento de Roquetas de Mar construyó el edificio actual en la zona residencial de «La Fabriquilla» en El Parador, que se convirtió en la sede oficial de la Escuela Municipal de Música, Danza y Teatro. En la actualidad, este centro educativo se ha consolidado con un profesorado cualificado y comprometido, que imparte clases a cerca de 1.000 alumnos y alumnas.

La oferta educativa de la Escuela Municipal de Música, Danza y Teatro de Roquetas de Mar continúa siendo una de las más amplias y diversas de la provincia. En el área de Música se imparten 18 especialidades instrumentales además del Ciclo de Música y Movimiento (de 4 a 7 años). En Danza se ofrecen programas como Pre-danza, Ciclo Formativo, Curso Intensivo y Flamenco para adultos y, en Teatro, la formación se estructura por edades en modalidades Infantil, Junior, Juvenil y Adultos.