«La Escuela de Música, Danza y Teatro tiene buenos profesores y alumnos con muchas ganas de aprender»

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, elogió la labor pedagógica y artística que realiza el profesorado de la Escuela Municipal de Música, Danza ... y Teatro, ubicada en El Parador. El primer edil realizó un recorrido institucional tras el arranque del curso escolar, acompañado por la concejala de Educación, Lourdes García, la directora del centro, Belinda Sánchez-Capuchino, y la jefa de estudios, Encarna Martínez Martín.

Durante la jornada, la comitiva municipal pudo conocer de primera mano el desarrollo de las clases en distintas dependencias del centro. Gabriel Amat compartió espacio con docentes y alumnos en el aula de Música y Movimiento -que acoge a los más pequeños-, además de presenciar sesiones de Lenguaje Musical y de especialidades como guitarra flamenca, saxofón y percusión. El recorrido concluyó en las aulas de Danza y Teatro, donde el alumnado trabaja ya en la preparación de sus próximos montajes e interpretaciones.

«Esta Escuela cuenta con buenos profesores y con alumnos con muchas ganas de aprender. Rozar los 1.000 estudiantes es una cifra muy importante que demuestra la vida que tiene el centro. El Ayuntamiento proyectó y construyó esta infraestructura con muchísima ilusión, y nos sentimos enormemente orgullosos del excelente trabajo que se realiza aquí cada día», señaló Gabriel Amat.

Un proyecto en constante evolución

Por su parte, la directora del centro, Belinda Sánchez-Capuchino Cruz, valoró de forma muy positiva la visita institucional y destacó lo que supone este respaldo para el equipo directivo y docente.

«La visita de nuestro Alcalde y de la concejal de Educación no solo es un honor, sino el reflejo del compromiso continuo que el Ayuntamiento mantiene con la enseñanza artística. Iniciar este curso superando todas nuestras expectativas es la prueba de que la Escuela es un espacio vivo y en constante evolución», aseguró la directora.

«Ver al alcalde compartir momentos en las aulas con los pequeños de Música y Movimiento, con los estudiantes de instrumento o con los grupos de Danza y Teatro reafirma en nuestra misión: trascender la mera enseñanza técnica para consolidarnos como el gran pulmón cultural de Roquetas de Mar y un referente pedagógico en Andalucía».

«Apostamos por una metodología actualizada y exigente donde el disfrute, la creatividad y la vivencia compartida son el verdadero eje. Es emocionante comprobar cómo la ilusión de nuestro profesorado y el entusiasmo de alumnos de todas las edades convierten a este centro en una gran familia donde el arte transforma vidas», concluyó Sánchez-Capuchino.

Un modelo formativo integral y consolidado

El centro alcanza este año una cifra récord al superar los 950 alumnos y alumnas matriculados, consolidándose como el corazón cultural del municipio y uno de los espacios de formación artística más dinámicos de la comunidad autónoma. Para dar respuesta al creciente interés ciudadano, el equipo directivo ha realizado una exhaustiva labor de planificación ofertando 250 plazas de nuevo ingreso, lo que permitió absorber la demanda existente y admitir al 100% de los solicitantes en la especialidad de Danza, así como en diversas disciplinas instrumentales.

La propuesta pedagógica destaca por un modelo abierto, flexible e inclusivo, diseñado para acompañar al alumnado desde la infancia hasta la etapa adulta: Música y Movimiento (de 4 a 7 años): Ciclo inicial que, mediante el juego y la exploración sensorial, introduce a los más pequeños en el ritmo, la voz y el lenguaje corporal como paso previo al instrumento.

Además, de Música (a partir de 8 años y adultos): Formación integral en 17 especialidades instrumentales (piano, guitarra, clarinete, flauta travesera, saxofón, trompeta, trombón, bombardino, violín, viola, violonchelo, contrabajo, percusión, guitarra eléctrica, bajo eléctrico, guitarra flamenca y cajón flamenco) complementadas con Lenguaje Musical. Incluye además un aula de Musicoterapia orientada a estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (NEE).

-Por otro lado, se encuentra Danza con Cursos monográficos (Predanza, Curso Intensivo, Flamenco Adultos) y un Ciclo Formativo estructurado en Nivel Inicial y Medio, y Teatro, con Módulos adaptados por franjas de edad en sus vertientes Infantil, Juvenil y Adultos.