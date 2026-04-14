La Escuela de Música acoge la II edición del Torneo de Debate 'Costa de Almería'

La Escuela de Música de Roquetas acogió hace unos días la II edición del Torneo de Debate 'Costa de Almería'. Alrededor de cien expertos y ... aficionados a la oratoria y al debate participaron en esta iniciativa organizada por la Asociación Juvenil Roquetas de Mar Indalo.

En total, participaron 18 equipos procedentes de distintos puntos del país y 25 jueves especializados en este ámbito. La final enfrentó a ADUEE de País Vasco y ADUSAL de Salamanca siendo éste último el equipo ganador de esta edición.

Por otro lado, la primera edición también contó con una gran participación, ya que por aquel entonces este evento reunió a más de 110 jóvenes de toda España procedentes de universidades como la UPV/EHU (País Vasco), UC3M (Madrid), UMA (Málaga), UGR (Granada), US (Sevilla), UCO (Córdoba), y muchas más del panorama español.

A su vez, la Universidad del País Vasco se proclamó ganadora en una emocionante final que contó con la asistencia de dos de los ediles del equipo de Gobierno como Juan Carlos Muyor (Medio Ambiente) y Lourdes García (Educación, Conservación y Mantenimiento de Edificios Públicos).