La Escuela de Música acoge la II edición del Torneo de Debate 'Costa de Almería'
En el evento participaron 43 equipos procedentes de distintos puntos del país
Javier Cortés
Roquetas de Mar
Martes, 14 de abril 2026, 17:18
La Escuela de Música de Roquetas acogió hace unos días la II edición del Torneo de Debate 'Costa de Almería'. Alrededor de cien expertos y ... aficionados a la oratoria y al debate participaron en esta iniciativa organizada por la Asociación Juvenil Roquetas de Mar Indalo.
En total, participaron 18 equipos procedentes de distintos puntos del país y 25 jueves especializados en este ámbito. La final enfrentó a ADUEE de País Vasco y ADUSAL de Salamanca siendo éste último el equipo ganador de esta edición.
Por otro lado, la primera edición también contó con una gran participación, ya que por aquel entonces este evento reunió a más de 110 jóvenes de toda España procedentes de universidades como la UPV/EHU (País Vasco), UC3M (Madrid), UMA (Málaga), UGR (Granada), US (Sevilla), UCO (Córdoba), y muchas más del panorama español.
A su vez, la Universidad del País Vasco se proclamó ganadora en una emocionante final que contó con la asistencia de dos de los ediles del equipo de Gobierno como Juan Carlos Muyor (Medio Ambiente) y Lourdes García (Educación, Conservación y Mantenimiento de Edificios Públicos).
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión