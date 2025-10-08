La Escuela Municipal de Música y Danza de Roquetas informa de las últimas plazas libres de este curso El plazo de inscripción empezó el 3 de octubre y finaliza el próximo 31 de este mes con al menos 6 especialidades distintas

J. C. Roquetas de Mar Miércoles, 8 de octubre 2025, 21:48

La Escuela Municipal de Música, Danza y Teatro de Roquetas de Mar informa de las últimas plazas disponibles para este nuevo curso 2025/2026. La oferta incluye hasta seis modalidades distintas: trompeta, clarinete, predanza (7 años), danza (de 8 a 10 años), curso intensivo de danza (con conocimientos previos) y flamenco para adultos.

La matrícula se realizará presencialmente en la secretaría del centro, por riguroso orden de llegada, hasta completar plazas vacantes en cada una de las especialidades. Desde el pasado viernes 3 de octubre y hasta el próximo viernes 31 de octubre.

Asimismo, el Ayuntamiento de Roquetas de Mar celebró el pasado 12 de junio el sorteo público de plazas para el nuevo alumnado de la Escuela Municipal de Música, Danza y Teatro de cara al curso 2025/2026. Un total de 237 personas accedieron por primera vez a este centro educativo municipal, que cada año despierta un enorme interés entre la ciudadanía, como refleja la cifra de 718 solicitantes presentados (con más de 1.160 solicitudes en total al permitir la inscripción en varias especialidades).

La concejala de Educación, Lourdes García, quiso poner en valor «el importante trabajo de coordinación y planificación realizado por el equipo de la Escuela y del área de Educación para poder ofrecer el mayor número posible de plazas y seguir consolidando un modelo educativo abierto, inclusivo y de calidad que atiende a alumnado desde los cuatro años y sin límite de edad».