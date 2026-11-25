La Escuela Andaluza de Salud Pública (Easp) reconoció la labor de la Eracis Plus de Roquetas de Mar en el marco de la jornada 'La ... Promoción de la Salud y la Salud Comunitaria en Andalucía en el Contexto de la Salud Pública Local', celebrada el pasado jueves en Granada, con la participación del equipo técnico de la estrategia.

Con motivo del 40.º aniversario de la Carta de Ottawa, el encuentro abordó los retos de la promoción de la salud, las desigualdades, la gobernanza en salud pública, la salud global y el bienestar en los barrios a través de los activos para la salud.

La comunicación de Roquetas de Mar fue seleccionada entre 63 buenas prácticas presentadas. Entre los criterios de valoración figuraron el rigor científico-técnico, los resultados y su evaluación, la innovación, la utilidad y la transferibilidad, así como la contribución a la equidad, la participación, la intersectorialidad y la salud global.

La Easp destacó el trabajo coordinado de la Mesa de Salud y la creación de cuatro protocolos de actuación para mejorar el acceso y el uso adecuado del sistema sanitario por parte de las personas más vulnerables, desde un enfoque salutogénico, centrado en los factores que generan salud y bienestar. Asimismo, valoró su metodología innovadora y participativa, que integra las aportaciones de profesionales de diferentes sistemas y disciplinas con las de las vecinas y vecinos, favoreciendo el intercambio de conocimientos y la construcción de respuestas a las necesidades de la ciudadanía.

El vídeo resumen de la buena práctica está disponible en el canal de YouTube y en la página web de la Escuela Andaluza de Salud Pública. Esta actuación se enmarca dentro del Fondo Social Europeo Plus, financiado por la Unión Europea, la Consejería de Servicios Sociales, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Roquetas de Mar.

Por otro lado, la Eracis Plus de Roquetas fue premiada este año en el Congreso Internacional Tecnosocial, organizado por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, la Universidad de Málaga, la Diputación de Málaga y el Ayuntamiento de Málaga por su buena práctica basada en el Proyecto De Igualdad y Empoderamiento Femenino Encuentros Violeta.

El Comité Científico y Organizador del Congreso destacó que ese año recibieron más de 128 comunicaciones, todas ellas de gran relevancia y que en los criterios de selección por los que se premian al proyecto presentado por la Eracis de la Delegación de Servicios Sociales e Inclusión se hace un reconocimiento directo a la excelencia y a su valor.

A la entrega de premios, acudieron la edil delegada de Servicios Sociales e Inclusión, Loles Moreno, el responsable de Servicios Sociales, Juan Francisco Iborra, quien expuso el proyecto y personal técnico del II Plan Local de Intervención en Zonas Desfavorecidas, junto con la coordinadora, Lidia Vázquez.