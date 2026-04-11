Escolares refuerzan conocimientos en Educación Vial en Roquetas

El Gabinete de Educación Vial del Ayuntamiento de Roquetas de Mar durante el mes de marzo llevó su programa a los centros educativos, Juan de ... Orea y Llanos de Marin, donde el alumnado participó en jornadas llenas de aprendizaje y diversión.

A través de sesiones como el peatón, el pasajero, el conductor de bicicleta o la actividad Biciescuela Roquetas de Mar, los escolares aprendieron a desplazarse de forma segura, responsable y autónoma.

Asimismo, el Gabinete de Educación Vial del Ayuntamiento de Roquetas de Mar llevó a principios de marzo su programa educativo al CEIP Francisco Villaespesa, donde el alumnado disfrutó de unas jornadas llenas de aprendizaje y diversión.

Cabe destacar la realización del taller de mantenimiento y reparación de bicicletas, impartido con la colaboración de la Fundación Feu Vert, donde los pequeños aprendieron a cuidar sus bicicletas. Además, durante la jornada también se realizó la entrega de chalecos y pulseras reflectantes para fomentar la visibilidad y la seguridad.