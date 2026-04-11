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Escolares de Roquetas. IDEAL

Escolares refuerzan conocimientos en Educación Vial en Roquetas

El alumnado prendieron a desplazarse de forma segura, responsable y autónoma

Javier Cortés

Roquetas de Mar

Sábado, 11 de abril 2026, 20:46

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El Gabinete de Educación Vial del Ayuntamiento de Roquetas de Mar durante el mes de marzo llevó su programa a los centros educativos, Juan de ... Orea y Llanos de Marin, donde el alumnado participó en jornadas llenas de aprendizaje y diversión.

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