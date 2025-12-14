ERACIS Vícar comparte unas jornadas sobre experiencias para una mejor cohesión social
'Voces que Inspiran: Historias que Transforman' reúnen en la Casa de la Juventud del municipio a profesionales de distintas entidades y asociaciones
J. Cortés
Vícar
Domingo, 14 de diciembre 2025, 11:45
El municipio de Vícar acogió hace unos días la I Jornada ERACIS+ bajo el lema «Voces que Inspiran: Historias que Transforman». El alcalde, Antonio Bonilla, ... animó a los asistentes a que sigan «aportando su experiencia y su profesionalidad para fortalecernos como comunidad».
Durante la apertura de las jornadas, los Concejales de Servicios Sociales, Igualdad, Mayores, Colectivos, Salud y Consumo, Almudena Jiménez y Cristian Díaz, agradecieron la participación de entidades, profesionales y asistentes, y destacaron la importancia de generar espacios donde compartir experiencias, realidades y aprendizajes que enriquezcan a toda la comunidad.
Tras la apertura institucional, el equipo del programa ERACIS+ ofreció una contextualización del programa en Vícar, explicando su implantación, objetivos y los resultados obtenidos hasta la fecha, que reflejan el impacto positivo del programa en los ámbitos laboral, social y comunitario.
La jornada continuó con cuatro ponencias impartidas por profesionales de distintas entidades, que compartieron experiencias y perspectivas para inspirar, sensibilizar y promover la transformación social. Miguel Martín, psicólogo clínico y director de Tratamientos de la Asociación NOESSO, abordó la relación entre adicciones y salud mental, subrayando la importancia de un enfoque integral y especializado.
A continuación, Loli Olivencia, directora gerente de la Asociación VIVIR, habló sobre las necesidades del colectivo con Daño Cerebral Adquirido y la relevancia de contar con recursos específicos que garanticen una atención cercana y orientada a la autonomía.
Tras el descanso para el desayuno, que facilitó la creación de vínculos entre los asistentes, intervino Lola Ramón, psicóloga y coordinadora territorial de la Fundación Secretariado Gitano, abordando los retos de la búsqueda activa de empleo y el acompañamiento emocional como herramientas clave para el desarrollo personal.
Por último, María Isabel Rivas, experta en coaching y liderazgo, centró su ponencia en el autoconocimiento y el autoliderazgo, destacando la importancia de descubrir el propio talento para afrontar procesos de crecimiento personal y profesional.
Tras las ponencias, el equipo ERACIS+ puso en valor la diversidad y riqueza de los perfiles de sus usuarios, destacando cómo su implicación activa enriquece cada actividad y dinámica del programa. Además, subrayaron la importancia del trabajo en red con entidades, empresas y recursos locales, que permite dar respuesta a las necesidades de las personas usuarias y asegurar intervenciones integrales y efectivas.
Este bloque dio paso a la proyección de un vídeo relato, en el que cuatro participantes del programa han compartido sus experiencias y el impacto que ERACIS+ ha tenido en sus vidas.
La jornada concluyó con las palabras del alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, destacando la importancia de trabajar junto a las familias: «Nuestro compromiso es estar cerca de las familias, acompañarlas en sus retos y generar espacios donde puedan compartir experiencias, apoyarse mutuamente y fortalecer los lazos que nos unen». Del mismo modo agradeció la participación a todos los ponentes y asistentes a la jornada.
Con este primer evento ERACIS+, Vícar reafirma su compromiso con el desarrollo social, la prevención y el trabajo comunitario, promoviendo iniciativas que inspiran, conectan y transforman la realidad local.
Esta acción promovida por el equipo ERACIS+ Vícar se enmarca dentro del Plan Local de Inclusión Social creado por el Ayuntamiento de Vícar para su participación en la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social, ERACIS+, que está cofinanciada por la Unión Europea y la Junta de Andalucía. Para contactar y formar parte de la red de entidades y agentes que trabajan por la inclusión social en Vícar lo podrán hacer a través del correo electrónico daflores@vicar.es.
