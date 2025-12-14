Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

A las jornadas asisten una gran cantidad de personas.

ERACIS Vícar comparte unas jornadas sobre experiencias para una mejor cohesión social

'Voces que Inspiran: Historias que Transforman' reúnen en la Casa de la Juventud del municipio a profesionales de distintas entidades y asociaciones

J. Cortés

Vícar

Domingo, 14 de diciembre 2025, 11:45

Comenta

El municipio de Vícar acogió hace unos días la I Jornada ERACIS+ bajo el lema «Voces que Inspiran: Historias que Transforman». El alcalde, Antonio Bonilla, ... animó a los asistentes a que sigan «aportando su experiencia y su profesionalidad para fortalecernos como comunidad».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

