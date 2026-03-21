Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Roquetas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
En uno de los momentos de la jornada. IDEAL

Eracis Roquetas es premiada en un congreso internacional por sus 'Encuentros Violeta'

Se trata de un reconocimiento que se concede por la buena práctica en aras de fomentar la igualdad

J. C.

Roquetas de Mar

Sábado, 21 de marzo 2026, 01:52

Comenta

La ERACIS Plus de Roquetas de Mar ha sido premiada en el Congreso Internacional TECNOSOCIAL, organizado por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e ... Igualdad, la Universidad de Málaga, la Diputación Provincial de Málaga y el Ayuntamiento de Málaga por su buena práctica basada en el Proyecto De Igualdad y Empoderamiento Femenino Encuentros Violeta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Andalucía estrena tarjeta sanitaria: cómo llevarla en el móvil y retirar medicación
  2. 2 Un detenido y 160 kilos de hachís incautados en una operación de la Guardia Civil en Maracena y Granada
  3. 3 La nueva tarjeta de CaixaBank que facilita la vida de sus clientes
  4. 4

    Aparece un cadáver en la playa de Cambriles en Lújar
  5. 5

    La subestación de Granada donde empezó el apagón se desconectó antes de tiempo
  6. 6 Intoxicado un hombre de 79 años tras el incendio de un bazar en la Carrera de la Virgen
  7. 7 Aemet actualiza el pronóstico para el fin de semana: las horas en las que puede llover en Granada
  8. 8 Los bancos que adelantan el pago de las pensiones en marzo
  9. 9 TVE retransmitirá por primera vez las procesiones del Jueves y Viernes Santo de la Semana Santa de Granada
  10. 10 Adiós a Chuck Norris, el héroe de acción y tipo duro de la serie B

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Eracis Roquetas es premiada en un congreso internacional por sus 'Encuentros Violeta'

Eracis Roquetas es premiada en un congreso internacional por sus &#039;Encuentros Violeta&#039;