Eracis Roquetas es premiada en un congreso internacional por sus 'Encuentros Violeta'

La ERACIS Plus de Roquetas de Mar ha sido premiada en el Congreso Internacional TECNOSOCIAL, organizado por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e ... Igualdad, la Universidad de Málaga, la Diputación Provincial de Málaga y el Ayuntamiento de Málaga por su buena práctica basada en el Proyecto De Igualdad y Empoderamiento Femenino Encuentros Violeta.

El Comité Científico y Organizador del Congreso ha destacado que este año han recibido más de 128 comunicaciones, todas ellas de gran relevancia y que en los criterios de selección por los que se premian al proyecto presentado por la ERACIS Plus de la Delegación de Servicios Sociales e Inclusión se hace un reconocimiento directo a la excelencia y al valor del mismo. Dicha práctica será publicada será publicada en un libro de la editorial Atelier.

A la entrega de premios, acudieron la concejal delegada de Servicios Sociales e Inclusión, Loles Moreno, el responsable de Servicios Sociales, Juan Francisco Iborra, quiejn expuso el proyecto y personal técnico del II Plan Local de Intervención en Zonas Desfavorecidas, junto con la coordinadora, Lidia Vázquez.

El proyecto Encuentros Violeta se compone de tres líneas de actuación principales: en una de ellas se trabaja con un grupo de mujeres en 6 bloques, que se desarrollan desde la Presentación, Orígenes y Fundamentos del feminismo, Voz y Mirada Violeta, Autocuidado y Afecto, Alma, y Acción y Empoderamiento.

La segunda línea trabaja con grupos de hombres las Nuevas Masculinidades y la sensibilización y pensamiento crítico ante la Violencia de Género. La tercera línea desarrolla el trabajo basado en la celebración de efemérides y las campañas de sensibilización y concienciación a la población en general.

De esta forma, el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, a través de la ERACIS Plus, reafirma así su compromiso con el desarrollo de actuaciones que impulsen la inclusión social, la investigación aplicada y el fortalecimiento del trabajo comunitario en las zonas más vulnerables del municipio.

Esta actuación se enmarca dentro del Fondo Social Europeo Plus, financiado por la Unión Europea y cofinanciado por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía y el Excmo. Ayuntamiento de Roquetas de Mar.