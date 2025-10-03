Eracis Roquetas pone en marcha iniciativas para ayudar a familias Estos eventos están enmarcados en las Mesas Sectoriales de Mejora del Hábitat y la Convivencia e Inclusión

J. C. Roquetas de Mar Viernes, 3 de octubre 2025, 17:44 Comenta Compartir

Eracis Plus Roquetas finalizó septiembre con la puesta en marcha de varias iniciativas de apoyo a las familias. Uno de ellos fue el proyecto 'Puntos Violeta'. Este trabajo en red permitirá el desarrollo de un ciclo de sesiones que abordarán diferentes bloques dentro del plan relacionados con aspectos de igualdad de género, bienestar social y perspectiva de género.

Cabe destacar además que la primera sesión realizada el pasado 12 de septiembre tuvo una gran acogida por parte de las mujeres que participan en los itinerarios de inclusión sociolaboral de Eracis Plus. Por otro lado, el conjunto de profesionales de Eracis Plus de Servicios Sociales Comunitarios de Roquetas de Mar, continuó con la programación de actividades planificadas para el pasado mes de septiembre desde cada una de las Mesas Sectoriales.

En primer lugar, la mesa de Inclusión Sociofamiliar estableció un ciclo de reuniones con las entidades del Tercer Sector para la puesta en marcha de talleres formativos en los centros educativos de la Zona Desfavorecida de Roquetas de Mar.

Del mismo modo, la mesa de Mejora del Hábitat y la Convivencia realizó este pasado jueves 25 de septiembre una actividad titulada 'Mantén tu barrio limpio', la cual tuvo lugar en los espacios cedidos por la Iglesia de San Juan Bautista del barrio de las 200 viviendas de Roquetas de Mar.

Esta actividad contó con actividades como contenedores de juegos, instrumentos musicales reciclados, charlas de sensibilización para el cuidado del entorno y una merienda intercultural. En esta actividad participaron de forma activa Entidades del Tercer Sector: Asociación Protegidas, Engloba, Innova Almería, Humanitarios sin Fronteras y Cruz Roja de Roquetas de Mar.

Del mismo modo, la mesa de Empleo y Desarrollo ha comenzado a programar una batería de reuniones para conocer los nuevos proyectos y programas que comienzan este mes de septiembre en materia de empleo y formación en el municipio de Roquetas de Mar por parte de las diferentes entidades y de la administración pública, como es el caso del Servicio Andaluz de Empleo que comienza su mes con programas específicos para la « Atención Integral y Acompañamiento para la Inserción Sociolaboral de Mujeres Víctimas de Violencia de Género».

En última instancia el II Plan Local de Intervención en Zonas Desfavorecidas de ERACIS Plus de Servicios Sociales Comunitarios de Roquetas de Mar ha continuado durante este mes de septiembre con nuevas personas participantes en los Itinerarios de Inclusión Sociolaboral, alcanzando a fecha de 26 de septiembre 258 participantes directos, llegando en la anualidad 2024-2025, a más del 80% de los objetivos globales establecidos para estos próximos 3 años. Un dato muy destacable considerando las numerosas actuaciones e intervenciones realizadas en la Zona Desfavorecida.

Esta actuación se enmarca dentro del Fondo Social Europeo Plus, financiado por la Unión Europea, por el Ministerio de Trabajo y Economía Social del Gobierno de España la Consejería de Inclusión Social, Juventud Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Roquetas de Mar.