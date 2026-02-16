Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Roquetas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una de las reuniones de ERACIS+ Roquetas de Mar. IDEAL

ERACIS+ Roquetas planifica la agenda del primer semestre con entidades colaboradoras

Entre las actividades previstas destacan espacios informativos sobre cultura andaluza e inclusión social

J. C.

Roquetas de Mar

Lunes, 16 de febrero 2026, 09:25

Comenta

El conjunto de profesionales del II Plan Local de Intervención en Zonas Desfavorecidas ERACIS Plus se reunió con la asociación Innova Almería, la asociación Protegidas, ... la asociación Engloba, Humanitarios Sin Fronteras y la Federación Gitana de Andalucía y Almería para planificar, consensuar y coordinar todas las actuaciones individuales y comunitarias del primer semestre de 2026.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal ERACIS+ Roquetas planifica la agenda del primer semestre con entidades colaboradoras

ERACIS+ Roquetas planifica la agenda del primer semestre con entidades colaboradoras