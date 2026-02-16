ERACIS+ Roquetas planifica la agenda del primer semestre con entidades colaboradoras

El conjunto de profesionales del II Plan Local de Intervención en Zonas Desfavorecidas ERACIS Plus se reunió con la asociación Innova Almería, la asociación Protegidas, ... la asociación Engloba, Humanitarios Sin Fronteras y la Federación Gitana de Andalucía y Almería para planificar, consensuar y coordinar todas las actuaciones individuales y comunitarias del primer semestre de 2026.

Entre las actuaciones más destacadas, se encuentran las actividades de conmemoración del Día de Andalucía en las 200 viviendas, en las que ERACIS Plus tendrá un espacio informativo cargado de actividades sobre la cultura andaluza, organizándose actividades previas en la Zona, las actuaciones relativas al Día Internacional de la Mujer, que pondrán su foco en la zona de Cortijos de Marín con el grupo motor de mujeres residente en el territorio, actuaciones de información en materia de extranjería, una jornada técnica que contará con profesionales de otras Administraciones Públicas.

Asimismo, también centrará su temática en la Mesa de Inclusión Sociofamiliar, el Día Internacional del Pueblo Gitano, el Día de la Persona Trabajadora en el que se desarrollará una formación relativa a derechos y deberes laborales junto a profesionales y entidades especializadas en la materia y la celebración de la IX edición de las Mesas Sectoriales de Empleo y Desarrollo, Mejora del Hábitat y la Convivencia y la de Inclusión Sociofamiliar.

De igual forma, se continúa trabajando en herramientas como la revista Relatos Migrantes que cuenta historias de vida de superación y la revista de elaboración propia Sinergias, que recoge un resumen de lo abordado por el personal técnico de Roquetas de Mar en los últimos meses en el ciclo de vida de la ERACIS Plus, presentando testimonios y entrevistas de profesionales que desarrollan su labor en la Zona Desfavorecida.

Esta actuación se enmarca dentro del Fondo Social Europeo Plus, financiado por la Unión Europea, la Consejería de Inclusión Social, Juventud Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía y el Excmo. Ayuntamiento de Roquetas de Mar.