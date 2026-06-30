Eracis Roquetas inicia el verano con un programa que pone en valor el potencial de la provincia

La Mesa de Mejora del Hábitat y la Convivencia de la Eracis Plus de Roquetas de Mar desarrolló una serie de actividades que ponen en ... valor el potencial histórico, ambiental y cultural del municipio y de la provincia de Almería.

Entre las actividades más destacadas, financiadas por el Fondo Social Europeo Plus, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, se encuentra una salida de senderismo por la ruta de la Ribera de la Algaida, en colaboración con la asociación Serbal, en la que, siguiendo el enfoque ecosocial, las personas atendidas en el marco de los Itinerarios de Inclusión Sociolaboral pudieron recorrer este valioso paraje natural y aprender sobre las especies autóctonas y las curiosidades de la flora y la fauna de este entorno, con especial hincapié en las aves presentes, las salinas y las plantas que allí se encuentran, educando sobre la importancia de cuidar, entender y respetar el medio natural.

Como cierre de esta II Edición del proyecto Encuentros Violeta, (premiado en el Congreso Internacional TecnoSocial de este año) Eracis Plus organizó una excursión al Yacimiento Arqueológico Barrio Andalusí, en el que más de una veintena de mujeres pudieron aprender de la mano de la directora y arqueóloga Belén Alemán, todos los aspectos relevantes de este enclave, curiosidades arquitectónicas y modos de vida que aún se conservan. A continuación, disfrutaron de un taller de arcilla y autocuidado en las mismas instalaciones, perteneciente a la IV Jornadas Culturales 'Un Barrio en el Museo'.

Una de las actividades con más impacto en la vida social del barrio fue la celebración de las festividades de las 200 viviendas, en la que Eracis Plus en coordinación con la Congregación Religiosa Padres Blancos, la comisión de fiestas, la asociación de vecinas y vecinos 'Los Girasoles' y un grupo de jóvenes senegaleses que llevan años participando en proyectos sociales en la zona, organizó un partido de Fútbol por la Inclusión, en el que participaron cuatro equipos de vecinos del barrio: Lyon, 200, Mbolo y Diambar, resultando victorioso Mbolo y celebrando la convivencia y los valores de respeto y deportividad, concluyendo con una entrega de reconocimientos y medallas a los participantes.

Esta actuación se enmarca dentro del Fondo Social Europeo Plus, financiado por la Unión Europea y cofinanciado por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Roquetas de Mar.

Eracis Plus, premiada

La Eracis Plus de Roquetas de Mar fue premiada el pasado mes de marzo en el Congreso Internacional TECNOSOCIAL, organizado por la consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, la Universidad de Málaga, la Diputación Provincial de Málaga y el Ayuntamiento de Málaga por su buena práctica basada en el Proyecto De Igualdad y Empoderamiento Femenino Encuentros Violeta.

El Comité Científico y Organizador del Congreso destacó que este año recibieron más de 128 comunicaciones, todas ellas de gran relevancia y que en los criterios de selección por los que se premian al proyecto presentado por la ERACIS Plus de la Delegación de Servicios Sociales e Inclusión se hace un reconocimiento directo a la excelencia y al valor del mismo. Dicha práctica será publicada será publicada en un libro de la editorial Atelier.

A la entrega de premios, acudieron la concejala delegada de Servicios Sociales e Inclusión, Loles Moreno, el responsable de Servicios Sociales, Juan Francisco Iborra, quién expuso el proyecto y personal técnico del II Plan Local de Intervención en Zonas Desfavorecidas, junto con la coordinadora, Lidia Vázquez.

El proyecto Encuentros Violeta se compone de tres líneas de actuación principales: en una de ellas se trabaja con un grupo de mujeres en 6 bloques, que se desarrollan desde la Presentación, Orígenes y Fundamentos del feminismo, Voz y Mirada Violeta, Autocuidado y Afecto, Alma, y Acción y Empoderamiento.

La segunda línea trabaja con grupos de hombres las Nuevas Masculinidades y la sensibilización y pensamiento crítico ante la Violencia de Género. La tercera línea desarrolla el trabajo basado en la celebración de efemérides y las campañas de sensibilización y concienciación a la población en general.

De esta forma, el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, a través de la Eracis Plus, reafirma así su compromiso con el desarrollo de actuaciones que impulsen la inclusión social, la investigación aplicada y el fortalecimiento del trabajo comunitario en las zonas más vulnerables del municipio.