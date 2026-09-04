Eracis Roquetas experimenta un incremento de demandantes en itinerarios de empleo

La Eracis Plus de Roquetas de Mar continúa a buen ritmo durante el verano. Esta Estrategia, financiada por el Fondo Social Europeo Plus, la Junta ... de Andalucía y el propio Ayuntamiento, experimentó un ritmo significativo de nuevas altas en Itinerarios de Inclusión Sociolaboral este verano de 2026, incrementándose en un 35%, respecto al mismo período de 2025. En este sentido, cabe señalar que se ha incrementado el número de personas de la Zona Desfavorecida que poseen titulaciones oficiales y formación especializada.

Esto se debe principalmente al impacto que las actuaciones de dicho Plan Local están teniendo en el municipio, a la supervisión y al control exhaustivo de la labor de las profesionales asignadas (Entidad Local y Tercer Sector) y el apoyo de las entidades del Tercer Sector especializadas que están financiadas para este fin, que crearon numerosos convenios con empresas y una amplia carta formativa adaptada de actividades integrales para la formación y la inserción laboral directa, entre las que destacan Innova Almería, Protegidas y Engloba

La eficacia de la aplicación de instrumentos específicos de diagnóstico de empleabilidad por parte de las técnicas de la Entidad Local permite gestionar de manera óptima la colocación de personas en las ofertas de trabajo existentes, aprovechando la demanda de trabajadoras/es en el turismo y en el resto del sector servicios, la oferta de programas de formación municipal con prácticas en empresas en la Delegación de Formación y Empleo del Ayuntamiento, que responden a las necesidades del mercado de trabajo, y la formación adaptada y específica para colectivos vulnerables, consistentes en habilidades prelaborales (intervención básica de primer nivel y acercamiento a los recursos oficiales), como el que llevan a cabo Humanitarios sin Fronteras y la Federación Gitana; e intervención exhaustiva y personalizada en la realización de CV y acompañamiento a los sistemas públicos.

Esta actuación se enmarca dentro del Fondo Social Europeo Plus, financiado por la Unión Europea y cofinanciado por la Consejería de Servicios Sociales, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Roquetas de Mar.