Eracis Roquetas se centra en las actuaciones en las Mesas Sectoriales y en el empleo

El Edificio Polivalente de El Puerto acogió la tarde de este miércoles la sexta edición de la Comisión Local de Impulso Comunitario ERACIS Plus. En ... esta Comisión participaron agentes sociales de la Zona Desfavorecida, centros de formación profesional, asociaciones presentes en el territorio, empresas locales y profesionales de los diferentes sistemas públicos (educación, salud, empleo y otros servicios especializados), así como, numerosas entidades del Tercer Sector que desarrollan su labor en el municipio y en el resto de la provincia.

El inicio de la jornada se centró en el balance del desarrollo de los Itinerarios de Inclusión Sociolaboral por parte de la coordinación de dicho Plan, el resumen de las actuaciones desarrolladas por cada una de las Mesas Sectoriales (Empleo y Desarrollo, Inclusión Sociofamiliar y Mejora del Hábitat y la Convivencia) y estadísticas de cumplimiento de objetivos de este II Plan Local en este 2025.

Como una de las características que define a este II Plan Local es el trabajo conjunto con las entidades del Tercer Sector, esta jornada ha incluido un bloque de buenas prácticas y experiencias en las que las 5 entidades que colaboran en el marco de la ERACIS Plus del municipio desarrollaron diferentes experiencias de trabajo.

A su vez, la asociación Innova Almería presentó su labor de prospección en empresas del territorio con la experiencia de personas atendidas; la asociación Engloba, una descripción del trabajo diario en su sede con testimonios de éxito de personas beneficiarias; la asociación Protegidas, el trabajo de la Asamblea Comunitaria '200 voces' que desarrollan en pleno núcleo de las 200 viviendas; la entidad Humanitarios Sin Fronteras se centra en la vivienda como punto de partida para transformar vidas y la Federación Gitana de Andalucía, sus estrategias de captación de personas beneficiarias y el acercamiento de las mismas a los recursos de la ERACIS Plus.

Sinergia

Como punto final, la sinergia alcanzada con el equipo de Enfermeras de Familia y Comunitarias de Distrito Sanitario Poniente de Almería del Servicio Andaluz de Salud marcó la hoja de ruta de las actuaciones grupales de este acto.

Esto se expresó en la exposición de ambas profesionales referentes en el inicio del Grupo Focal que están desarrollando en coordinación con el personal técnico de la ERACIS Plus de Roquetas de Mar y que busca elaborar un diagnóstico que centre su contenido en las necesidades sentidas de la población residente en la Zona Desfavorecida, entre las que destacan, entre otras, el análisis del acceso a los servicios de salud, la prevención de enfermedades crónicas, el correcto seguimiento de embarazos, la alimentación saludable y el crecimiento de los menores de manera equilibrada.

Esta actuación se enmarca dentro del Fondo Social Europeo Plus, financiado por la Unión Europea, la Consejería de Inclusión Social, Juventud Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía y el Excmo. Ayuntamiento de Roquetas.