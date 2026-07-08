Eracis Roquetas celebra su quinta reunión de seguimiento de entidades del Tercer Sector

La Eracis Plus de Roquetas de Mar planifica las actuaciones que se llevarán a cabo a lo largo de la época estival, financiadas por el ... Fondo Social Europeo Plus, la Junta de Andalucía y el propio Ayuntamiento de Roquetas de Mar, junto al Programa Preventivo Comunitario (Ciudades Ante las Drogas), las entidades Innova Almería, Protegidas, Engloba, Humanitarios sin Fronteras y la Federación Gitana de Andalucía.

Las próximas actuaciones tratarán diferentes temas, centrándose en la salud y el bienestar personal, apoyo educativo, el autocuidado, hábitos saludables, accesibilidad a la empleabilidad a personas con discapacidad y el disfrute del ocio y tiempo libre de manera saludable y alternativo.

Muestra de esto será el puesto informativo de la actividad 'Cuídate También en Fiestas' que estará presente el 24 de julio en horario de tarde y noche en el puerto de Roquetas de Mar, donde se harán actividades dirigidas a toda la población, se orientará e informará sobre temas de interés general y se entregarán obsequios a las personas participantes, siendo el hilo conductor de la jornada una actividad donde el arte urbano en directo tomará el papel protagonista.

Esta actuación se enmarca dentro del Fondo Social Europeo Plus, financiado por la Unión Europea y cofinanciado por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Roquetas de Mar.

Eracis Plus Roquetas, premiada

La Eracis Plus de Roquetas de Mar fue premiada en el pasado mes de marzo en el Congreso Internacional Tecnosicial, organizado por la consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, la Universidad de Málaga, la Diputación Provincial de Málaga y el Ayuntamiento de Málaga por su buena práctica basada en el Proyecto De Igualdad y Empoderamiento Femenino Encuentros Violeta.

El Comité Científico y Organizador del Congreso destacó que este año recibieron más de 128 comunicaciones, todas ellas de gran relevancia y que en los criterios de selección por los que se premian al proyecto presentado por la ERACIS Plus de la Delegación de Servicios Sociales e Inclusión se hace un reconocimiento directo a la excelencia y al valor del mismo. Dicha práctica será publicada en un libro de la editorial Atelier.

A la entrega de premios, acudieron la concejala delegada de Servicios Sociales e Inclusión, Loles Moreno, el responsable de Servicios Sociales, Juan Francisco Iborra, quien expuso el proyecto y personal técnico del II Plan Local de Intervención en Zonas Desfavorecidas, junto con la coordinadora, Lidia Vázquez.

El proyecto Encuentros Violeta se compone de tres líneas de actuación principales: en una de ellas se trabaja con un grupo de mujeres en 6 bloques, que se desarrollan desde la Presentación, Orígenes y Fundamentos del feminismo, Voz y Mirada Violeta, Autocuidado y Afecto, Alma, y Acción y Empoderamiento.

La segunda línea trabaja con grupos de hombres las Nuevas Masculinidades y la sensibilización y pensamiento crítico ante la Violencia de Género. La tercera línea desarrolla el trabajo basado en la celebración de efemérides y las campañas de sensibilización y concienciación a la población en general.

De esta forma, el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, a través de la Eracis Plus, reafirma así su compromiso con el desarrollo de actuaciones que impulsen la inclusión social, la investigación aplicada y el fortalecimiento del trabajo comunitario en las zonas más vulnerables del municipio.