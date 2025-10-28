Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Roquetas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
En las jornadas se han realizado varias intervenciones sobre empleo e inclusión social. IDEAL

Eracis Plus Roquetas seleccionada para exponer sus buenas prácticas en empleo

El Ayuntamiento participa en las Jornadas «Alianzas para la Innovación Social» junto con municipios de La Carolina e Isla Cristina

J. Cortés

Roquetas de Mar

Martes, 28 de octubre 2025, 21:26

Comenta

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar fue seleccionado entre las 99 zonas desfavorecidas que ejecutan la Eracis+ en Andalucía, junto con La Carolina, Isla Cristina ... y la Diputación de Málaga para participar en la Mesa redonda sobre 'Las estrategias locales de inclusión social y laboral', que forma parte del programa de la Jornada ERACIS+: 'Alianzas para la Innovación Social'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La autopsia de la joven muerta en un piso de estudiantes de Granada no es concluyente
  2. 2 Detenido el dueño de un bar de Granada por cobrar hasta 22.000 euros en consumiciones a un anciano
  3. 3 La fecha en la que subirá el diésel y la gasolina hasta 45 céntimos
  4. 4 La UGR traslada el pésame a la familia de la estudiante fallecida este lunes en un piso: «Deja una huella imborrable»
  5. 5 Última hora de Aemet: avisos por tormentas en Granada este miércoles y tornados y trombas marinas en la Costa
  6. 6 El empresario Tomás Olivo, dueño del Nevada Shopping, compra el Serrallo Plaza
  7. 7 Las horas críticas en las que se esperan fuertes tormentas en Granada este miércoles
  8. 8

    El Parque Tecnológico de la Salud cambiará de nombre para ser Granada Tech Park
  9. 9 Registrados tres terremotos en un solo día en la provincia de Granada
  10. 10 Oliver, el negocio más histórico y «auténtico de Granada» desde 1850, ahora también online

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Eracis Plus Roquetas seleccionada para exponer sus buenas prácticas en empleo

Eracis Plus Roquetas seleccionada para exponer sus buenas prácticas en empleo