Eracis Plus Roquetas finaliza agosto con el diseño de actuaciones con Entidades del Tercer Sector A partir de septiembre se iniciarán todas las actividades enmarcadas en cada una de las tres mesas sectoriales

El conjunto de profesionales de la ERACIS Plus de Servicios Sociales Comunitarios estableció una batería de reuniones desde los distintos espacios de gobernanza que establecen cada una de las tres mesas sectoriales: Empleo y Desarrollo, Inclusión Sociofamiliar y Mejora del Hábitat y la Convivencia.

Las mismas ayudaron a establecer líneas de trabajo claramente diferenciadas según los objetivos en los que se enmarcan cada uno de los proyectos de las entidades del tercer sector que participan en el II Plan Local de Intervención en Zonas Desfavorecidas de Roquetas.

Durante este mes de agosto, las técnicas de referencia de las diferentes mesas sectoriales que conforman el II Plan de intervención en Zonas Desfavorecidas de los Servicios Sociales Comunitarios de Roquetas de Mar diseñaron una cartera formativa que dará su pistoletazo de salida el próximo mes de septiembre.

De igual forma, durante este trimestre estival se continuó trabajando en clave de Itinerarios de Inclusión sociolaboral en la Zona Desfavorecida, reflejándose una amplia participación durante el mes de agosto y aumentando el número de participantes que se están beneficiando de cada una de las actuaciones en las que se enmarca dicho plan.

En cuanto a empleabilidad, el mes de agosto destacó por ofrecer un alto nivel formativo, el cual se ha reflejado con la entrega de certificados de las 6 formaciones realizadas durante los meses de julio y agosto de la mano de la Asociación Engloba.

Las mismas posibilitaron que muchas personas opten a su primer trabajo y otras tantas, puedan reciclarse profesionalmente y acceder a puestos de trabajo más especializados dentro de su circuito laboral. Este hecho demuestra que el trabajo realizado en el prisma formativo, está dando sus frutos y cada vez más personas beneficiarias de itinerarios valoran en mayor medida la preparación.

A todo ello ayudó la pedagogía social como eje central de la intervención, dando como respuesta la toma de conciencia y puesta en valor de la ciudadanía respecto a este hecho.

Por último, destacar el buen ritmo en cuanto al número de participantes dentro de los Itinerarios de Inclusión Sociolaboral, alcanzando a fecha de mes de agosto un total de 245 personas participantes directas, llegando en el primer año de vigencia del II Plan de Intervención en Zonas Desfavorecidas, al 70% de los objetivos globales establecidos para estos próximos 3 años.