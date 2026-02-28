Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La iniciativa pone en valor el trabajo colaborativo de los profesionales del ámbito social, promoviendo la investigación aplicada y la difusión cultural y científica. IDEAL

Eracis Plus participa en 'FotoVocess' para visibilizar el trabajo de Servicios Sociales

Roquetas de Mar ·

La iniciativa está desarrollada por las Universidades de Jaén y Almería en colaboración con la Junta de Andalucía

J. Cortés

Roquetas de Mar

Sábado, 28 de febrero 2026, 21:54

Comenta

La ERACIS Plus de Roquetas continúa participando activamente en iniciativas que fomentan la innovación social y la visibilidad del trabajo desarrollado por los Servicios Sociales ... Comunitarios. En este marco, el educador social Diego Castro, integrante de la 'Mesa de Empleo y Desarrollo' del Plan Local de Intervención en Zonas Desfavorecidas de Roquetas, formó parte del proyecto 'Vuestra mirada, vuestra labor: El corazón de FotoVoceSS'.

