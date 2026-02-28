Eracis Plus participa en 'FotoVocess' para visibilizar el trabajo de Servicios Sociales

La ERACIS Plus de Roquetas continúa participando activamente en iniciativas que fomentan la innovación social y la visibilidad del trabajo desarrollado por los Servicios Sociales ... Comunitarios. En este marco, el educador social Diego Castro, integrante de la 'Mesa de Empleo y Desarrollo' del Plan Local de Intervención en Zonas Desfavorecidas de Roquetas, formó parte del proyecto 'Vuestra mirada, vuestra labor: El corazón de FotoVoceSS'.

Este proyecto, desarrollado por las Universidades de Jaén y Almería en colaboración con la Junta de Andalucía, se llevó a cabo durante varios meses mediante metodologías participativas que permitieron realizar un diagnóstico comparado sobre la realidad de los Servicios Sociales Comunitarios en Andalucía.

La iniciativa pone en valor el trabajo colaborativo de los profesionales del ámbito social, promoviendo la investigación aplicada y la difusión cultural y científica. A través de una exposición fotográfica, se ofrece una visión única de la realidad laboral y emocional de estos profesionales, con el objetivo de visibilizar sus experiencias, fortalecer su resiliencia y generar propuestas que contribuyan a la mejora de su bienestar laboral.

Diego Castro participó en el grupo de investigación, destacando el papel fundamental de la Educación Social dentro de la Estrategia ERACIS, así como el enfoque grupal y comunitario que caracteriza la intervención en Zonas Desfavorecidas. Asimismo, se puso en relieve la capacidad creativa, la resiliencia y la adaptabilidad profesional de los equipos que trabajan en contextos de especial vulnerabilidad social.

La exposición fue inaugurada recientemente y permanecerá abierta al público hasta el sábado 14 de marzo en el Museo de la Guitarra de Almería, permitiendo acercar a la ciudadanía la labor esencial que desempeñan los Servicios Sociales Comunitarios en Andalucía.

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar, a través de la ERACIS Plus, reafirma así su compromiso con el desarrollo de actuaciones que impulsen la inclusión social, la investigación aplicada y el fortalecimiento del trabajo comunitario en las zonas más vulnerables del municipio costero.