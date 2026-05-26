ERACIS celebra su IX ronda de mesas sectoriales con más de 150 participantes
Esta ronda de mesas sectoriales se cierra con la celebración de la 'IX Mesa de Mejora del Hábitat y la Convivencia'
Javier Cortés
Roquetas de Mar
El mes de mayo supone para la ERACIS Plus la celebración de su IX ronda de Mesas Sectoriales. Estos espacios de encuentro y convivencia financiados ... por el Fondo Social Europeo Plus, cofinanciado por la Consejería de Inclusión Social, Juventud Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, suponen la planificación de los próximos meses del trabajo conjunto entre el personal técnico de los diferentes sistemas de protección social, entidades del Tercer Sector y vecinas y vecinos de la Zona Desfavorecida.
En esta ronda, el mes comenzó con la celebración de las 'IX Mesas de Inclusión Sociofamiliar', que contemplan dos tipos de encuentros: en primer lugar, la Mesa de Educación en la que participan las AMPAS, personal directivo de los centros educativos ubicados en la Zona y asociaciones que desarrollan proyectos y actuaciones en materia de educación y formación.
En segundo lugar, la Mesa de Salud que va a desarrollar una dinámica en la que se decidirán aquellos objetivos prioritarios en materia de intervención sociosanitaria comunitaria y determinará la organización, titularidad y responsabilidad de cada organismo en el cumplimiento de dichas actuaciones grupales y comunitarias, evitando duplicidades entre sistemas y profesionales de diferentes disciplinas.
También se celebró la 'VIII Mesa de Empleo y Desarrollo', que concentra a aquellos activos que trabajan por la mejora de la inclusión sociolaboral en la Zona, así como las empresas que suponen yacimientos de empleo en el municipio y en el resto del Poniente Almeriense.
Esta Mesa continúa la dinámica del 'Bosque de Oportunidades' en el que se diseñará la hoja de ruta que debe seguirse, respondiendo a las demandas del mercado de trabajo y a las potencialidades de las personas beneficiarias de los Itinerarios.
Mesas sectoriales
Esta ronda de mesas sectoriales se cerró con la celebración de la 'IX Mesa de Mejora del Hábitat y la Convivencia', que presentará un repaso general de las actuaciones grupales y comunitarias celebradas estos meses, un balance del índice de participación ciudadana en iniciativas de otras áreas del Ayuntamiento de Roquetas de Mar y propondrá iniciativas conjuntas que se llevarán a cabo estos meses con asociaciones del barrio y vecinas y vecinos de la Zona, coincidiendo con las festividades de las 200 Viviendas y las fiestas de Cortijos de Marín.
Esta actuación se enmarca dentro del Fondo Social Europeo Plus, financiado por la Unión Europea y cofinanciado por la Consejería de Inclusión Social, Juventud Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía y el El Ayuntamiento de Roquetas.