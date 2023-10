El equipo de Gobierno de Amat aprueba los presupuestos gracias a su mayoría absoluta

Javier Cortés Roquetas de Mar Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

El El pleno ordinario celebrado en la mañana de ayer estuvo marcado principalmente por la aprobación de los presupuestos para el próximo año que contempla una cifra que supera los 106 millones de euros.

Dicho presupuesto fue aprobado por el equipo de Gobierno de Gabriel Amat, que cuenta con 15 representantes del Partido Popular. Decimos que fue aprobado solamente por el equipo de Gobierno porque los cuatro partidos que conforman la oposición (PSOE, Vox, Almería Avanza e Izquierda Unidos-Podemos) votaron en contra.

El gobierno de Amat presentó en días anteriores el presupuesto con partidas que daban importancia a Cultura, Deportes, Turismo y Servicios Sociales, ésta última con una partida de casi 10 millones de euros.

Pero, la oposición vio con muchas lagunas el presupuesto presentado por varios motivos. Uno de ellos fue las subidas de impuestos como el de Bienes Inmuebles (IBI) y el de vehículos de tracción mecánica (IVTM).

Por parte del equipo de Gobierno se justificó estas medidas por la subida del coste de la luz, carburantes y otro tipo de subidas derivadas de la inflación, hecho que afecta a todos, además de no contar con partidas presupuestarias desde el Gobierno Central, ya que aún no está conformado y por la guerra existente todavía entre Rusia y Ucrania.

José Juan Rodríguez, una de las personas más activas del Partido Popular en el pleno ordinario, comentó que tantos gobiernos de municipios en los que gobierna el PSOE con IU-Podemos, como en municipios en los que el propio Partido Popular gobierna con Vox han subido impuestos, que no es algo exclusivo del municipio roquetero.

Críticas

El portavoz del PSOE, Manolo García, comentó que «no se justifica por la inflación como dice el equipo de Gobierno, ya que se ha optado por lo fácil, por exigir un esfuerzo a los ciudadanos en lugar de recortar en lo superfluo».

García explicó que la subida de impuestos planteada pretende recaudar más de 6 millones de euros extra del bolsillo de los ciudadanos el próximo año, una subida que «no sería necesaria si se gestionara con más cabeza».

Desde el PSOE y junto a Almería Avanzapropusiero que la obra que se realizará próximamente para que Roquetas cuente con la sede judicial se encargase de una mayor parte la Junta de Andalucía y que parte del dinero que se destinara a esa obra de tal envergadura hubiera servido para no subir, entre otros temas, el IBI.

En este sentido, García recordó que «el PP sigue sin aclarar la diferencia de más de 5 millones entre lo firmado por el alcalde de Roquetas y lo que está proponiendo la Junta a otros municipios, dinero que coincide con el importe de la subida de los recibos del IBI del próximo año».

Vox también incidió en las subidas de impuestos, tema que puso de acuerdo a todos los partidos de oposición, ya que comentaron que «se van a subir los impuestos del IBI y sobre los vehículos de tracción mecánica, se continúa aumentando el gasto corriente y se vuelven a presupuestar infraestructuras que, año tras año, no se ejecuta».

Por otra parte, el portavoz de la formación ultraconservadora también argumentó el voto en contra de VOX a las cuentas municipales debido a las infraestructuras que «pese a que se presupuestan todos los años, siguen sin ejecutarse».

Y es que «son muchos los proyectos que aún estamos esperando como la restauración de la Torre de Cerrillos, la segunda fase de los Espacios Intermedios de la Urbanización, la remodelación del Ayuntamiento, los aparcamientos en la Urbanización y la piscina y el gimnasio Antonio Peroles».

Por su parte, Dani Zalalla, de Almería Avanza, no solo lamentó las subidas de impuestos sino también las subidas salariales del equipo de Gobierno de Amat en un contexto económico complicado para los núcleos familiares.

«Estas subidas junto con el incremento de los sueldos del equipo de Gobierno son incomprensibles en la situación económica que viven muchas familias y, a pesar de recaudar 6 millones de euros más con este incremento de tasas, los servicios públicos siguen sin ser los acordes a lo que requieren los ciudadanos de Roquetas».

El portavoz de Almería Avanza, Pepe Montoya, calificó los próximos presupuestos como «poco creíbles y que no han contado con la opinión de la oposición y de la ciudadanía.

«Vemos que se vuelven a añadir partidas que se repiten año tras año como la remodelación y adaptación del ayuntamiento, el transporte público urbano que sigue siendo inexistente, o la remodelación de los juzgados que lleva presupuestándose la obra desde el presupuesto de 2022 en dos plurianuales y que terminaban en 2023, y que se le vuelven a destinar más de medio millón de euros. ¿Qué credibilidad puede ofrecer este equipo de Gobierno?» reprochó Montoya.

Una de las mociones que Almería Avanza intentó que se aprobasen tanto en 2022 como durante este año fueron las referencia a la construcción de una nueva Jefatura de Policía Local fue rechazado en varias ocasiones por el Ayuntamiento, pero en esta ocasión fue incorporada para los nuevos presupuestos con una partida que gira en torno a poco más de un millón de euros, partida que no fue suficiente para sacar al menos una abstención por parte de Almería Avanza.

Su portavoz hizo una reflexión acerca de los gastos del Ayuntamiento en las últimas fechas. «Si vemos con detenimiento los presupuestos que nos han presentado, la factura energética del Consistorio se ha disparado y se contempla en el presupuesto con 3.517.400€. Existen medidas que permiten paliar esta desorbitante cantidad, como la instalación de placas solares en edificios municipales, culturales o pabellones deportivos. Medidas como esta o decisiones como no despilfarrar más de 3 millones de euros en 2024 y casi 10 millones de euros en 2025 para construir un edificio judicial que debería pagar la Junta de Andalucía en su inicio y no supondría tener que subir los impuestos a los ciudadanos, pero para eso hay que ser buenos gestores».

Por su parte Izquierda Unida-Podemos denunció la privatización de muchos de los servicios del municipio. «Lo más sangrante es la externalización sistemática de los servicios, que esas empresas no son hermanitas de la caridad, ni ONG, deje de repetir que le salen más barato al ayuntamiento, que no es así, y el servicio deja que desear; no sé si quedará ya en Roquetas algún servicio del que no se hayan desentendido ustedes».

Aún así la formación progresista tendió la mano para aprobar futuros presupuestos siempre que se olvidase de este tipo de dinámicas y haga «unos presupuestos participativos con la ciudadanía y con la oposición, comentó la portavoz, Belén Pérez».

PP

Por su parte, el portavoz del Grupo Popular, José Juan Rodriguez, explicó que a día de hoy el grado de ejecución de los presupuestos municipales de 2023 se sitúan entre el 80 y el 85 por ciento «lo que significa que a falta de dos meses para finalizar el año el equipo de Gobierno del PP cumple con la partida que este equipo de Gobierno presupuesta».

Anécdota

Al finalizar la aprobación de los presupuestos del próximo año, el portavoz del PSOE, Manolo García, comentó que «que ya nos podía dar un permiso, señor alcalde, bien nos podría ahorrar tantos discursos». A lo que el alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, reaccionó con un «no, porque yo he aguantado todo lo que me habéis dicho, hasta me ha dicho la concejala de Izquierda Unida que me baje del burro y mire usted».

Entre carcajadas del pleno, Gabriel Amat sacó su móvil del bolsillo y enseñó una foto, que explicó a continuación. «Aquí tiene usted el burro. Yo con quince años ya sabía bajarme y subirme porque lo único que hacía era trabajar. Venga, a ver si terminamos, hombre», finalizó entre risas, Gabriel Amat.