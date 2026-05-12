Entran a una gasolinera de Roquetas y amordazan a la dependienta para robar dinero y móviles

Con el rostro parcialmente oculto con una gorra y una bufanda, dos hombres accedieron a una gasolinera de Roquetas de Mar con la intención de ... llevarse el dinero efectivo de la caja registradora y varios móviles. Estos amigos de lo ajeno no quedaron contentos con sustraer el botín sino que intimidaron a la dependienta con un arma blanca y la amordazaron con una cinta de embalaje.

Estos hechos ocurridos el pasado mes de marzo fueron puestos en conocimiento de la Guardia Civil que, a partir de este momento, iniciaron una investigación para dar con el paradero de los autores. Tras las indagaciones, hallaron cinta de embalar, un destornillador, dos bufandas y la gorra utilizada para el asalto en las inmediaciones y tras el análisis de indicios y gestiones operativas, identificaron al vehículo utilizado para la huida así como al conductor y los ejecutores materiales del atraco.

Las pesquisas constataron que el grupo estaba implicado en otro robo violento cometido dos horas antes del asalto a la estación de servicio en el que hubo una víctima con lesiones de arma blanca. Así, los agentes de la Benemérita vincularon al cabecilla de la red con otro robo con fuerza en una vivienda y otro episodio de robo con violencia y lesiones perpetrado a finales de marzo, mientras la investigación aún se encontraba en curso.

El pasado 24 de abril, los agentes de la Guardia Civil localizaron y detuvieron a los tres sujetos, investigados por delitos de lesiones, de pertenencia a grupo criminal, robo con violencia e intimidación con arma blanca y robo con fuerza en vivienda.

Las diligencias y los detenidos fueron puestos a disposición judicial de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Roquetas de Mar.