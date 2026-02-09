El entierro de la sardina y concurso de disfraces para iniciar el Carnaval de Roquetas

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar, a través de la concejalía de Cultura, diseñó una completa programación para celebrar el Carnaval de Roquetas de Mar ... 2026, una de las citas más esperadas del calendario festivo del municipio, que se desarrollará del viernes 13 al domingo 15 de febrero con actividades destinadas para todos los públicos.

El concejal de Cultura, Dani Salcedo, destacó que «el Carnaval es una fiesta que se vive intensamente en Roquetas de Mar, una celebración que llena nuestras calles de color, música y participación ciudadana».

En este sentido, el concejal animó «a vecinos y visitantes a sumarse a las actividades organizadas, a disfrazarse y a disfrutar del ambiente festivo durante todo el fin de semana».

La programación arrancará el viernes 13 de febrero con la Fiesta Infantil de Carnaval y el Concurso de Disfraces, que se celebrará a las 17.00 horas en la Biblioteca Municipal de Roquetas de Mar. Ya por la noche, a las 20.00 horas, el Teatro Auditorio acogerá la tradicional Muestra de Carnaval, una cita imprescindible para los amantes de esta festividad.

Acto emblemático

El domingo 15 de febrero será el turno del Entierro de la Sardina, uno de los actos más emblemáticos del Carnaval. A las 12.00 horas, tendrá lugar en Roquetas de Mar, recorriendo distintas calles del municipio hasta culminar en la Plaza de Toros, donde se pondrá el broche final a la fiesta con actividades dirigidas al público infantil y juvenil.

Por la tarde, a partir de las 17.00 horas, se celebrará el Entierro de la Sardina en El Parador, con un animado pasacalles que finalizará en la Plaza de la Iglesia, acompañado de actuaciones carnavalescas.

Por su parte, el concejal del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, Daniel Salcedo, agradeció «la implicación de todos los grupos y entidades que hacen posible que esta fiesta siga creciendo año tras año».

Desde el Ayuntamiento de Roquetas de Mar se invita a toda la ciudadanía y a los foráneos que estén en el municipio roquetero que a participen y disfruten del Carnaval 2026, una celebración que combina tradición, creatividad y convivencia, en un entorno festivo que se desarrollarán en las próximas fechas en el municipio costero de Roquetas de Mar.