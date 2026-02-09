Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Roquetas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El domingo 15 de febrero será el turno del Entierro de la Sardina, uno de los actos más emblemáticos. IDEAL

El entierro de la sardina y concurso de disfraces para iniciar el Carnaval de Roquetas

Está previsto que se celebre la fiesta infantil y la tradicional muestra de grupos roqueteros, entre otros eventos

J. C.

Roquetas de Mar

Lunes, 9 de febrero 2026, 19:36

Comenta

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar, a través de la concejalía de Cultura, diseñó una completa programación para celebrar el Carnaval de Roquetas de Mar ... 2026, una de las citas más esperadas del calendario festivo del municipio, que se desarrollará del viernes 13 al domingo 15 de febrero con actividades destinadas para todos los públicos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Carrefour rebaja en un 70% la botella de aceite de oliva virgen extra de Coosur
  2. 2 El árbitro Miguel González fue detenido por presunta agresión sexual antes de pitar el Granada CF - Racing
  3. 3 Sentidos tres terremotos de madrugada en la provincia de Granada
  4. 4 Las impresionantes imágenes de las inundaciones en el Poniente granadino desde un avión
  5. 5

    Mouliaá sí irá ahora a juicio contra Errejón tras «tocarle los ovarios» la Fiscalía
  6. 6 Pedro Sánchez en Huétor Tájar: «Vamos a valorar los daños y poner en marcha todos los mecanismos para ayudar»
  7. 7 Vecinos de Quéntar se concentran para reclamar el arreglo de la carretera a Granada
  8. 8 La subida de la cota de nieve a 3.000 metros este martes hace prever un fuerte deshielo en Sierra Nevada
  9. 9

    Decenas de animales muertos y cortijos perdidos en Quéntar por las lluvias
  10. 10 Aviso de la Aemet por un nuevo temporal en Andalucía: lluvia, viento y nieve para esta semana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El entierro de la sardina y concurso de disfraces para iniciar el Carnaval de Roquetas

El entierro de la sardina y concurso de disfraces para iniciar el Carnaval de Roquetas