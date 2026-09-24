Energía, agricultura y automoción: Roquetas alberga una feria de empleo para ofrecer oportunidades laborales

Más de 250 personas participaron este jueves en la Feria de Empleo de Roquetas de Mar 2026. Un encuentro organizado por Acción contra el Hambre ... en colaboración con el Ayuntamiento Roquetas de Mar y el apoyo de Diputación o Junta de Andalucía, para facilitar el contacto directo entre personas en búsqueda activa de empleo, empresas, administraciones públicas y entidades especializadas en inclusión sociolaboral.

La jornada, celebrada en el Edificio Polivalente del Puerto de Roquetas de Mar, reunió a más de una veintena de empresas de sectores como el comercio, los recursos humanos, la energía, la agricultura, la automoción, la industria, la atención sociosanitaria y los servicios, con participantes en los programas de Acción contra el Hambre: Vives Emplea Saludable Roquetas de Mar, Vives Emplea Saludable Mujeres Almería, Escuela de Empleo Fotovoltaica Mujeres Almería y Generación IN Provincia de Almería: Empleo y Emprendimiento Juvenil.

«Desde 2024 hemos acompañado a cerca de 700 personas en la provincia de Almería a través de programas de empleo, emprendimiento y seguridad alimentaria. Esta feria supone una oportunidad para trasladar ese trabajo al territorio, conectando directamente a las personas participantes con empresas que buscan incorporar talento y contribuyendo a generar nuevas oportunidades de empleo», señaló la gestora de programas de inclusión social de Acción contra el Hambre en Andalucía Oriental, Ana Rey Asensio, durante su intervención en la bienvenida institucional.

Así, la apertura contó también con la participación del delegado Territorial de Servicios Sociales, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía en Almería, Francisco González Bellido; la delegada Especial de Iniciativas Europeas y Emprendimiento de la Diputación de Almería, Esther Álvarez Cappa; la delegada de la Fundación 'La Caixa' en Andalucía, Patricia Maldonado Pérez; y una de las participantes del programa Vives Emplea Saludable Roquetas de Mar 2026, Laura María Vaquero Valiente.

La diputada de Iniciativas Europeas y Emprendimiento de Diputación de Almería, Esther Álvarez, destacó que «desde la Diputación de Almería queremos destacar la importancia de iniciativas como esta, porque facilitan algo que va mucho más allá de entregar un currículum. Tener en un mismo espacio a candidatos y empresas permite un contacto directo, conocer de primera mano las capacidades, inquietudes y motivaciones de las personas que buscan empleo y generar entrevistas y oportunidades. La participación de las distintas administraciones es una muestra clara de que cuando sumamos esfuerzos conseguimos llegar más lejos y ofrecer mejores oportunidades a nuestros ciudadanos».

Por su parte, el delegado de Servicios Sociales, Familia e Igualdad de la Junta de Andalucía, Francisco González Bellido, comentó que «la inclusión social y el empleo van de la mano. Por eso, desde la Consejería de Servicios Sociales, Familias e Igualdad impulsamos programas como Eracis+, que permiten acercar recursos, formación y acompañamiento a las personas que encuentran mayores dificultades para acceder al mercado laboral. La experiencia de Roquetas de Mar demuestra que la colaboración entre administraciones, entidades sociales y tejido empresarial es fundamental para construir oportunidades reales y avanzar hacia una sociedad más inclusiva y cohesionada».

El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo y de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública, Amós García Hueso, felicitó al Ayuntamiento de Roquetas de Mar y Acción contra el Hambre por la organización de «esta feria, que muestra el compromiso de la sociedad almeriense, sus instituciones, su tejido empresarial y las organizaciones del tercer sector con el empleo, con especial atención a las personas en situación vulnerable».

Durante la jornada, las personas asistentes pudieron asistir a un Diálogo por el Empleo, un espacio de reflexión en el que representantes del Servicio Andaluz de Empleo, Primark, Roquehogar, Eracis+ Roquetas de Mar, el área de empleo del Ayuntamiento de Roquetas de Mar y personas participantes en los programas de Acción contra el Hambre compartieron experiencias y analizado los principales retos para mejorar el acceso al mercado laboral.

Posteriormente, la feria de empleo permitió a las personas asistentes conocer las necesidades de contratación de las empresas, presentar sus candidaturas y participar en entrevistas individuales (previamente habían podido consultar las empresas participantes y sus ofertas de empleo a través de un espacio digital).

El encuentro también incorporó un espacio de fotografía profesional para currículum y perfiles digitales, así como una zona de orientación donde varias entidades de Roquetas de Mar dieron a conocer los recursos sociales, formativos y de empleo disponibles en el municipio.

Entre estos recursos se encontraba el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), que acercaron información sobre sus servicios y programas, la Escuela del Mármol de Fines y la Red Eures (herramienta europea de cooperación para el empleo que facilita la movilidad laboral dentro de la Unión Europea). También participó Eracis+ Roquetas de Mar, acercando a la ciudadanía los recursos de inserción sociolaboral dirigidos especialmente a personas residentes en zonas vulnerables, junto a las entidades de la red comunitaria y el programa Cualifícate.

La feria contó con la participación de empresas como Adaro, Adecco, Audal, Cash Borosa, Caser Residencial Almería, Clece, Critt ETT, Ecoinver, Eulen Flexiplan, Fasoan Fashion, Ilunion Textilcare Vícar, InfoJobs, Inserta Empleo-Fundación ONCE, Integra CEE, Primark, Randstad, Residencia Emera, Roquehogar y Sistemas de Energía.

La Feria de Empleo de Roquetas de Mar 2026, así como los programas Vives Emplea Saludable, Escuelas de Empleo y Generación IN Empleo y Emprendimiento Juvenil, se encuentra financiada por el Fondo Social Europeo+, la Diputación de Almería, la Consejería de Servicios Sociales, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, la Fundación 'La Caixa' y la Fundación Iberdrola España, y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Roquetas de Mar.

Programas para mejorar el acceso al empleo en Almería

Desde 2024, Acción contra el Hambre desarrolló en la provincia una estrategia de inclusión sociolaboral y emprendimiento que combina orientación laboral, formación, intermediación con empresas, acompañamiento al emprendimiento y promoción de hábitos de vida saludable.

Hasta la fecha, estas iniciativas permitieron acompañar a 698 personas (el 79% mujeres) en sus procesos de acceso al empleo y desarrollo de proyectos emprendedores. Como resultado, se alcanzó una tasa de inserción laboral del 52%, con más de 360 personas incorporadas al mercado laboral. Además, los programas de emprendimiento apoyaron la creación de 19 iniciativas empresariales en municipios de menos de 20.000 habitantes, de las que 11 están lideradas por mujeres.