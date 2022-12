Un encuentro con asociaciones y vecinos inicia los trabajos para definir los objetivos para 2030

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar inició este lunes las reuniones para la elaboración de la Agenda Urbana 2030, el documento que definirá las prioridades y estrategias a desarrollar en los próximos años en la ciudad y que servirá para aspirar a financiación europea.

La Biblioteca Municipal acogió esta reunión en la que se expusieron a los presentes, asociaciones y vecinos en general, las primeras conclusiones del diagnóstico del documento, a partir del cual se comenzará a trabajar en la definición de las estrategias en los próximos meses.

La reunión contó con la presencia del alcalde, Gabriel Amat y otros miembros del equipo de Gobierno, empezando por el concejal responsable de Fondos Europeos, José Juan Rodríguez, encargado de la gestión de este documento. Rodríguez explicó que la Agenda Urbana «constituirá la hoja de ruta de la ciudad durante la próxima década» y, en declaraciones a IDEAL, invitó a vecinos y asociaciones a hacer sus aportaciones al documento.

La primera reunión, no obstante, contó con algunas críticas, como la de la Asociación de Vecinos de Las Colinas, que acusó al Ayuntamiento de incumplir las exigencias de la UE a la hora de elaborar este tipo de documentos con una participación real. El colectivo vecinal denunció que no se ha recibido una invitación formal a participar en el proceso y no acudió al encuentro como forma de protesta.

Quiénes sí estuvieron fueron representantes de Ecologistas en Acción, organización que también se mostró muy crítica con el formato, calificándolo de «vergonzoso» ya que «no sabíamos a lo que íbamos» y criticaron que no tuvieran el documento antes para poder estudiarlo y hacer aportaciones. «Esperamos que haya más reuniones», aseguraron fuentes de la asociación.

José Juan Rodríguez se mostró sorprendido por la postura de Ecologistas en Acción, ya que aseguró que sus representantes en la reunión agradecieron el paso dado por el Ayuntamiento y que se diera la opción de participar.

En cuanto a las invitaciones, Rodríguez dijo que se llamó telefónicamente a las asociaciones, además de recordar que la convocatoria se ha difundido a través de redes sociales y medios de comunicación. «Quien quiso ir, fue», dijo.

En cuanto a la obligación de los procesos de participación por parte de la UE, el edil de Fondos Europeos explicó que lo que se pide es que se recojan formularios con aportaciones ciudadanas, algo que se hará en la última fase, y aclaró que la reunión del lunes fue una «toma de contacto» en la que se dieron a conocer los datos recopilados para comenzar a elaborar el documento, así como el análisis de las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, que marcarán las estrategias para elaborar el documento.