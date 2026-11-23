El Edificio Polivalente de El Puerto de Roquetas de Mar fue el escenario de un encuentro organizado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Almería, ... en el que profesionales del sector abordaron asuntos de interés general, compartido inquietudes y reflexionado sobre los retos de futuro de la profesión.

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, junto al concejal de Urbanismo, José Luis Llamas, dieron la bienvenida a los participantes, trasladándoles el apoyo y la disposición del Ayuntamiento para seguir trabajando de la mano con estos profesionales.

Un encuentro que pone de manifiesto la importancia del diálogo, la colaboración y el trabajo conjunto para afrontar los desafíos urbanísticos y contribuir al desarrollo futuro de Roquetas de Mar.