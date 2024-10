Javier Cortés Roquetas de Mar Domingo, 6 de octubre 2024, 12:24 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Opciones para compartir Copiar enlace

Jesús Gómez Fernández (Roquetas de Mar, 2002) es un estudiante de Filología Hispánica, que hace unos días se consagró como campeón de la Liga Española de Debate Universitaria en Melilla, lugar que contó con personalidades como el ex político Albert Rivera y los ceo de marcas como Coca Cola, Cepsa o Iberia, entre otros. Este joven almeriense es ya la tercera vez de forma consecutiva que se presenta a este evento, aunque esta vez fue por la Universidad de Vigo. Entre sus pasatiempos está la escritura, para el que también se presentó a certámenes siendo más pequeño.

–¿Es la primera vez que se presenta a la Liga Española de Debate Universitario?

–Para participar tienes que ganar un torneo clasificatorio y son distintos los torneos que hay por toda España que dan acceso a esa plaza. A nosotros en 2022 nos invitaron, porque aunque no ganamos ninguno, destacamos mucho siendo la primera vez que se creó la asociación. Ese año se realizó el evento en Zaragoza. Allí perdimos en cuartos de final. Luego en 2023 en Córdoba, que esta vez sí ganamos un torneo y nos clasificamos, pero no pasamos de fase de grupos. Y esta vez ha sido en Melilla y sí lo hemos ganado. Las dos primeras veces que participé fue con la Asociación de la Universidad de Almería. Y este año ha sido con la Asociación de Retórica Vigo, que está vinculada con la Universidad de Vigo.

–¿Se da mucho lo de cambiarse de Universidad para competir?

–Al principio no se hacía, pero a partir de 2023 ganó la Universidad de Alcalá y tres de sus miembros no eran de allí. De alguna manera se abrió la brecha. En algunos casos se hacía algún fichaje, pero ya es más común. Por ejemplo, había una chica de Alicante que participó en el Pais Vasco.

–¿Cómo se prepara para la Liga?

–En los torneos normales suelen dar un mes, pero aquí la pregunta la lanzan cuatro meses antes. Y te tienes que preparar tanto a favor o en contra, porque se sortea y generalmente se debate en ambas posturas. Todo el rato eran llamadas, porque como ellos eran de Vigo, había dificultades logísticas, pero sobre todo se investiga muchísimo sobre la pregunta. En este caso, el tema era sobre si es conveniente el decrecimiento para solucionar los problemas medioambientales y las desigualdades sociales, y no tenía mucha idea de medio ambiente. Había que investigar mucho sobre el tema, y una vez ya tienes una base, empiezas a pensar cuáles son los argumentos que mejor cuadran, y además de refutaciones y piensas que pueden sacar los demás equipos para adelantarte y tener respuestas con datos o estudios para adelantarte a sus explicaciones.

–Tuviste como jueces a Albert Rivera, los ceos de Iberia, Coca Cola e Iberia, entre otros. ¿Cómo fue la experiencia?

–Ellos eran los jueces de la final, y es cierto que es distinto, porque es más exigente, porque tienen una trayectoria. Ellos lo tienen todo muy visto, es muy difícil sorprender a alguien que lleva 15 años trabajando de cara al público, dando reuniones con gente que habla muy bien, con los mejores oradores. En la final tenías que intentar ser lo más claro posible, tratar de ser divertido, pero a su vez contundente, tratar de sorprender a esa gente, era muy exigente.

–¿Tuvo tiempo de charlar con algún miembro del jurado?

–Hablé con los ceos de Cepsa, y sobre todo ellos utilizan este evento para contratar a gente, ya que buscan talento, y si hay gente que les cuadra, les contratan. De hecho, el año pasado, el que fue campeón, que era un chico también de Vigo, fue contratado por Telefónica, que en ese momento también patrocinaba la liga.

–Estudias Filología Hispánica, pero se plantea hacer algo relacionado de este ámbito?

– Me encantaría trabajar como profesor de oratoria. Quizás también es cierto que hay huecos en ciertas instituciones o empresas que a lo mejor no busca una persona que tenga el conocimiento, pero sí, que aliente a la gente o que sea quien proponga los proyectos. Eso sí me gusta más.

–¿La Oratoria es necesaria?

–Hay un informe que decía que dentro de un tiempo lo que más se exigía a la gente era que tuviera un buen control digital, sobre todo con inteligencia artificial, que tuviera unos mínimos matemáticos y que sepa hablar. La oratoria, es multidisciplinar. No solo te sirve si quieres ser profesor, también para conocer más gente, saber expresar bien tus ideas. Es básico y debería enseñarse desde que somos pequeños. Es cierto que se hacen exposiciones orales, pero creo que no es suficiente, creo que debería haber una asignatura que fuera específicamente oratoria.

–Según el estudio Generation mute, 'millenials phone call statistics' (2022), la juventud tiene miedo a hacer llamadas telefónicas, le cuesta más hablar de cara al público. ¿Qué piensa sobre ello?

–De hecho, cuando veo Cuéntame, veía que la gente se llamaba solo para preguntarse, ¿Qué tal estás? o ¿Cómo te vas? Y eso no lo he vivido nunca. A mí ningún amigo me ha llamado solo para preguntarme qué tal, ni tampoco hay, una cultura de llamar. Si se puede escribir por whatsapp, mejor. Creo que es porque estamos inmersos un poco en la cultura de la inmediatez, lo queremos todo inmediato, por culpa de las redes sociales e internet. La mayoría ya somos neonatos digitales, y como lo queremos todo inmediato, tratar de reposar o dedicar tiempo a una llamada es más difícil o nos cuesta más. Y lo vivo constantemente.

–¿Cree que esa inmediatez afectará a las nuevas generaciones a la Liga Nacional de Debate?

– Quizás en la oratoria no, porque se le está dando más importancia. Al principio solo era en los colegios y universidades privadas, y ahora tiene más importancia, pero sí en el tema de investigación y la concentración porque las redes sociales cumplen lo que se llama gratificación instantánea, cada vez te cuesta más concentrarte, porque estás expuesto a una gran cantidad de estímulos.

–¿Tiene pensado algún proyecto profesional para el futuro?

– Sí. Queremos empezar un proyecto con dos amigos de Roquetas, llamado ADR (Asociación de Debates Roqueteros), para impulsarlo sobre todo en los colegios, que la gente vaya a torneos, ya que son habilidades muy buenas.