Los empresarios reclaman que Roquetas de Mar sume efectivos de la Policía Nacional sin prescindir de la Guardia Civil

La Confederación Empresarial de la Provincia de Almería (Asempal) considera necesario reforzar la seguridad en Roquetas de Mar con la implantación de una comisaría de ... Policía Nacional, pero reclama que esta medida no suponga la retirada de la Guardia Civil del municipio.

Asempal defiende la coexistencia permanente de ambos cuerpos, mediante una adecuada coordinación de sus funciones, para garantizar una mayor protección a los ciudadanos y a la actividad económica.

Ante la situación generada tras la reciente sentencia de la Audiencia Nacional, que ha anulado la previsión de creación de la comisaría por falta de justificación técnica, Asempal solicita al Ministerio del Interior que revise su planificación y promueva una solución que permita incorporar a la Policía Nacional sin prescindir de los efectivos y recursos de la Guardia Civil actualmente destinados en Roquetas de Mar.

«La seguridad es un factor esencial para la actividad empresarial y la competitividad de nuestro territorio«

El presidente de Asempal, Cecilio Peregrín, subraya que «la seguridad es un factor esencial para la actividad empresarial y la competitividad de nuestro territorio. Roquetas de Mar necesita más recursos para proteger a sus ciudadanos, a sus empresas y a sus trabajadores. La llegada de la Policía Nacional debe suponer un refuerzo real de la seguridad, manteniendo la presencia y la experiencia de la Guardia Civil».

La Confederación recuerda que Roquetas de Mar supera los 114.000 habitantes, con picos estacionales que pueden superar las 200.000 personas, y cuenta con 6.193 empresas, un 18,3 % más que hace una década. Su importante actividad agrícola, turística, comercial y de servicios, junto a sus núcleos de población y sus 16 kilómetros de litoral, requiere una presencia policial suficiente y adaptada a las necesidades del municipio.

Asempal también destaca el conocimiento del territorio, la experiencia y el arraigo de los más de 160 efectivos de la Guardia Civil destinados en Roquetas de Mar, cuya continuidad considera necesaria. Asimismo, recuerda que existen precedentes de coexistencia de ambos cuerpos en municipios como Cartagena, Manacor o Gandía.

Por todo ello, Asempal insta al Ministerio del Interior a impulsar un modelo de coexistencia permanente y coordinación operativa entre la Policía Nacional y la Guardia Civil, que permita avanzar en la implantación de la nueva comisaría con el debido rigor técnico, garantice la continuidad de ambos cuerpos en el municipio y proporcione certidumbre a los agentes y a sus familias.

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