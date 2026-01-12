Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

la Escuela Municipal de Música, Danza y Baile de El Parador será el lugar de este taller. IDEAL

'¿Por dónde empezar? Un itinerario en sexualidades': el curso para luchar contra los tabúes

Roquetas de Mar ·

Este taller se llevará a cabo mañana 13 de febrero a las 17.30 horas en la Escuela de Música del municipio costero

J. Cortés

Roquetas de Mar

Lunes, 12 de enero 2026, 19:15

Comenta

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar informa a través de sus redes sociales del curso de educación sexual para familias. '¿Por dónde empezar? Un itinerario ... en sexualidades', que se llevará a cabo este martes 13 de febrero a las 17.30 horas en la Escuela Municipal de Música, Danza y Baile, ubicado en El Parador.

