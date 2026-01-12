'¿Por dónde empezar? Un itinerario en sexualidades': el curso para luchar contra los tabúes
Roquetas de Mar ·Este taller se llevará a cabo mañana 13 de febrero a las 17.30 horas en la Escuela de Música del municipio costero
J. Cortés
Roquetas de Mar
Lunes, 12 de enero 2026, 19:15
El Ayuntamiento de Roquetas de Mar informa a través de sus redes sociales del curso de educación sexual para familias. '¿Por dónde empezar? Un itinerario ... en sexualidades', que se llevará a cabo este martes 13 de febrero a las 17.30 horas en la Escuela Municipal de Música, Danza y Baile, ubicado en El Parador.
Este curso, que contará con la participación del sexólogo Jesús Alonso, está diseñado para padres, madres y tutores donde se hablará sin tabúes con mucha información útil. Entre los temas que se tratarán serán los siguientes: sexualidad y vida, perspectiva positiva de la E.SI., sexualidad y redes sociales, recursos para hablar en familia e infancia y adolescencia.
Por otro lado, la Sala Urban de la Casa de la Juventud y el Deporte de Vícar se llenó el pasado mes de marzo para un debate sobre el sexo en las personas de mayor edad, en el taller 'Placeres llenos de canas' que impartió también el sexólogo almeriense Jesús Alonso.
Durante la sesión, Jesús Alonso insistió en la importancia que tiene la sexualidad para el mantenimiento de una buena salud y como el sexo, en sus diversas expresiones, es la mejor medicina contra las enfermedades.
