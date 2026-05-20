Eleonora Bulgakova expone sus nuevas creaciones en el Castillo de Santa Ana de Roquetas de Mar

La artista española de origen ruso Eleonora Bulgakova Bulgakov expone una gran exposición de pintura en el Castillo de Santa Ana de Roquetas de Mar. ... Eleonora es una gran enamorada del paisaje, y así lo plasma en sus lienzos. Sus obras están llenas de una amplia paleta de colores.

Le encantan los colores intensos, donde las obras suelen explorar paisajes, figuras, con gran detalle, invitando a una experiencia sensorial donde el color natural y la técnica meticulosa son protagonistas.

«En mi exposición suelo destacar la riqueza cromática y texturas tangibles, utilizando la técnica tradicional del arte figurativo, que invita a la reflexión. Trato temas como lugares pintorescos, paisajes, marinas y retratos, también bodegones y naturaleza muerta», explica esta gran artista que ha expuesto en varias ocasiones en Roquetas de Mar.

Los temas artísticos pertenecen principalmente al realismo, y la muestra ofrece una inmersión en el arte figurativo y paisajístico, con obras que exploran la luz y el color de manera natural, que además permiten veladuras finas, logrando transiciones de color suaves, y una durabilidad destacada, donde no solamente contempla la esencia, sino que despierta emociones a través de la textura y el color.

«Pinté mi primer cuadro cuando tenía 16 años. Me encanta el realismo en la pintura, y me apasionan los paisajes, y me gusta hacer también los retratos, bodegones, naturaleza muerta, etcétera», sostiene.

Eleonora ha vuelto a exponer después de un largo periodo de tiempo sin hacerlo. Ahora ha regresado con mucha fuerza y ofrece unas 28 pinturas, con su estilo tan personal. En este sentido, y tras 20 años en Roquetas de Mar, la capacidad creativa de la artista ha ido evolucionando con el paso de los años.

Eleonora tiene la pintura como una pasión y una dedicación, aunque trabaja a diario en una cooperativa agrícola. Pero aparte es una excelente pianista y cantante, con lo cual también tiene otra dedicación que le apasiona desde siempre. La muestra que contó en su apertura con la presencia del concejal de Cultura, Daniel Salcedo, la concejala Mayte Fernández Borja y la coordinadora de exposiciones, Mariquina Ramos, se podrá visitar hasta el 7 de junio.