Ejercicio, salud y compañía: mayores activos tres días a la semana en Roquetas

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar, a través del área de Deportes, continúa desarrollando su programa de Actividad Física y Salud, una iniciativa dirigida a ... mejorar la calidad de vida de los vecinos, especialmente de las personas mayores.

Entre las actividades más destacadas se encuentran las clases de mantenimiento y de mayores, que se imparten tres días a la semana —lunes, miércoles y viernes— y que cuentan con la participación de alrededor de 300 usuarios distribuidos en diferentes instalaciones municipales como el Pabellón Infanta Cristina, Las Marinas, La Gloria, el Pabellón Máximo Cuervo de Aguadulce, Cortijos de Marín y el IDM Eva Lara.

En concreto, en el Pabellón Infanta Cristina, uno de los grupos de mantenimiento reúne a unas 25 personas bajo la dirección del monitor Carlos García, quien destaca los beneficios de estas sesiones. «Este tipo de actividad física es muy beneficiosa para los mayores. A través de pelotas, cintas elásticas y otros ejercicios trabajan todo el cuerpo. No es fácil al principio, ya que vienen con poca fuerza, pero poco a poco ganan energía, se sienten mejor y más alegres. Es muy positivo, por eso recomiendo a las personas mayores que se mantengan activas y en movimiento».

Por otro lado, el programa también incluye grupos de tercera edad como el que dirige Andrés Jiménez, quien subraya el valor social de estas clases. «Son una forma de vida, somos una gran familia». Durante las sesiones se desarrollan actividades como baile, pilates, aerobic, ejercicios de coordinación y estiramientos, contribuyendo no sólo a mejorar la condición física, sino también a fomentar la convivencia y combatir la soledad. «Socializan mucho, y eso es especialmente importante para quienes viven solos, ya que repercute muy positivamente en su bienestar», señala.

Las propias usuarias coinciden en destacar los beneficios de estas actividades, asegurando que desde que practican deporte se encuentran mejor tanto física como emocionalmente. Además, valoran la oportunidad de compartir tiempo de ocio, relacionarse y fortalecer vínculos con otros participantes.

El programa de Actividad Física y Salud se consolida así como una herramienta fundamental para promover un envejecimiento activo, saludable y socialmente conectado en Roquetas de Mar.

El programa de Actividad Física y Salud se consolida así como una herramienta fundamental para promover un envejecimiento activo, saludable y socialmente conectado en Roquetas de Mar