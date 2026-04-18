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Los mayores realizan actividades en el Pabellón Infanta Cristina. IDEAL

Ejercicio, salud y compañía: mayores activos tres días a la semana en Roquetas

Alrededor de 300 personas participan en el programa de actividad y salud en la modalidad de mantenimiento y gimnasia para mayores

Javier Cortés

Roquetas de Mar

Sábado, 18 de abril 2026, 21:09

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El Ayuntamiento de Roquetas de Mar, a través del área de Deportes, continúa desarrollando su programa de Actividad Física y Salud, una iniciativa dirigida a ... mejorar la calidad de vida de los vecinos, especialmente de las personas mayores.

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