EFA Campomar clausura el curso académico con 426 alumnos

La EFA Campomar celebró el acto de clausura del curso académico 2025/2026 con un total de 426 alumnos y alumnas formados en sus aulas ... para integrarse en sectores clave de la economía almeriense, como el agroalimentario y la industria auxiliar. Esta cifra sitúa al centro prácticamente en su capacidad máxima de alumnado, consolidando su crecimiento y su papel como referente de la Formación Profesional en la provincia de Almería.

El acto, presidido por la concejala de Presidencia, Rocío Sánchez, contó también con la presencia del delegado de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía en Almería como padrino de la promoción junto con Gerardo Lerones, director de Actividades Sociales de Fundación Unicaja; José Manuel Pérez, director general de EFAS de Andalucía; José María Molina, director de EFA Campomar; y José Manuel Lupiani, Subdelegado de Defensa en Almería.

La concejala de Presidencia, Rocío Sánchez, señaló la «importante labor formativa» que Campomar lleva a cabo en el ámbito del sector agroalimentario e industria auxiliar«. «La formación y la especialización en este ámbito es esencial para afrontar los retos de futuro del sector agrícola que cada día es más exigente y que nos obligan a seguir aunando esfuerzos para consolidar el liderazgo en los mercados cuyo éxito procede del trabajo de muchas generaciones que han hecho próspero al campo almeriense».

Además, quiso poner en valor el trabajo y dedicación del profesorado de este centro que, gracia a su vocación y apoyo incondicional, promueve que el alumnado afronte su proceso de formación con ilusion.

El director de EFA Campomar, José María Molina, presentó la memoria del curso y avanzó algunos de los principales retos y proyectos de futuro del centro. Entre ellos, anunció que el próximo curso comenzará a impartirse el ciclo formativo de FP Básica de Mantenimiento de Vehículos concertado por la Junta de Andalucía. Con esta incorporación, ya serán tres los ciclos gratuitos para los alumnos y sus familias: FP Básica de Actividades Agropecuarias, FP Básica de Mantenimiento de Vehículos y el ciclo de Grado Medio de Producción Agroecológica.

Molina destacó además que el centro continúa apostando por una formación profesional de calidad, orientada a favorecer la inserción laboral de los jóvenes y adaptada a las necesidades reales del tejido productivo almeriense. Asimismo, recordó que este año, y por primera vez, se han graduado alumnos de EFA Campomar que continuaron con el grado universitario de Ingeniería Agrícola en la Universidad Católica de Ávila.

«Este importante paso refuerza el carácter integrador del proyecto formativo de EFA Campomar y permite al alumnado trazar un itinerario profesional desde la FP hasta la formación superior».

Formación profesional de referencia

Durante este acto de clausura se impusieron becas a los alumnos de las promociones de distintas titulaciones como Formación Profesional Básica de Actividades Agropecuarias y Mantenimiento de Vehículos, Grado Medio en Producción Agroecológica y Electromecánica de Vehículos Automóviles y, por último, Grado Superior en Paisajismo y Medio Rural, Automoción y Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria. Además, se entregaron las 10 becas de excelencia que concede cada año Fundación Unicaja a los alumnos con mejor expediente académico.

Durante el acto, EFA Campomar reconoció también la labor de entidades y empresas que destacan por su colaboración con este centro de formación profesional y que permiten consolidar su modelo educativo dual, basado en la relación permanente con el mundo profesional y las familias.

El acto concluyó con palabras de reconocimiento por parte del equipo directivo, que subrayó el compromiso de Campomar con una educación práctica, cercana a la realidad productiva del territorio y centrada en valores humanos y profesionales.

La EFA Campomar consolida así su papel como centro de referencia de la Formación Profesional en Almería, al servicio de la empleabilidad juvenil y del desarrollo de los sectores estratégicos de la provincia.