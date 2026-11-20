El Ayuntamiento de Roquetas de Mar celebró un pleno infantil con motivo del Día Mundial de la Infancia, una sesión presidida por el alcalde, Gabriel ... Amat, en la que los verdaderos protagonistas fueron los niños, niñas y adolescentes integrantes del Consejo Local de Infancia y Adolescencia (Clia), que tuvieron la oportunidad de trasladar sus inquietudes, necesidades y propuestas para seguir construyendo una ciudad más inclusiva, accesible y adaptada a la infancia.

Esta iniciativa se enmarca en el compromiso municipal con la promoción de los derechos de la infancia y la adolescencia, fomentando su participación activa en la vida pública y ofreciéndoles un espacio de diálogo directo con los representantes municipales.

Durante el pleno, los integrantes del Clia dieron lectura al Manifiesto por el Derecho a Jugar, elaborado por los niños, niñas y adolescentes participantes en el VI Encuentro de Consejos Locales de Infancia y Adolescencia de la provincia de Almería. Un documento que recoge sus principales reivindicaciones y que parte de una idea fundamental, «jugar es un derecho, no un privilegio».

A través de este manifiesto, los menores recordaron que el juego constituye una parte esencial de su desarrollo personal, emocional y social, ya que favorece el aprendizaje, la creatividad, la convivencia y las relaciones con otras personas.

En este sentido, pusieron de manifiesto que no todos los niños y adolescentes disponen de las mismas oportunidades para disfrutar de su tiempo libre, debido a sus circunstancias personales, al lugar en el que residen o a la falta de instalaciones y recursos adecuados.

Entre sus principales reivindicaciones destacan la necesidad de contar con más parques, zonas verdes, espacios deportivos, instalaciones accesibles para menores con diversidad funcional y lugares de encuentro para adolescentes, así como mejorar el mantenimiento y la seguridad de los espacios públicos.

Otro de los aspectos destacados del manifiesto fue la importancia de ofrecer alternativas de ocio saludable frente al uso excesivo de las pantallas, promoviendo actividades deportivas, culturales, al aire libre y de convivencia que favorezcan las relaciones personales.

Asimismo, los integrantes del Clia insistieron en la necesidad de mejorar las conexiones entre los distintos barrios y núcleos del municipio para facilitar que todos los menores puedan acceder a las mismas oportunidades de ocio y participación, independientemente de su lugar de residencia.

Uno de los mensajes centrales del manifiesto fue la reivindicación del derecho de la infancia a participar activamente en las decisiones que afectan a su vida cotidiana. «No queremos solamente hablar. Queremos participar», expresaron los menores, reclamando que sus propuestas sean escuchadas y tenidas en cuenta por las administraciones públicas.

Propuestas

Además de la lectura del manifiesto, los miembros del Consejo Local de Infancia y Adolescencia aprovecharon la celebración del pleno para abordar diferentes cuestiones recogidas en el Plan Local de Infancia y Adolescencia de Roquetas de Mar 2025-2028, aprobado en sesión plenaria el 3 de julio de 2025.

En materia de medio ambiente y mantenimiento de parques, los menores solicitaron información sobre las actuaciones previstas para mejorar la accesibilidad de los espacios públicos y la incorporación de elementos de juego adaptados a niños y niñas con diversidad funcional, con el objetivo de garantizar un ocio verdaderamente inclusivo.

La educación y la atención a la infancia vulnerable ocuparon también un lugar destacado durante la sesión. Los representantes del CLIA expresaron su preocupación por el absentismo escolar y plantearon la importancia de poner en marcha una Comisión de Absentismo, que permita coordinar a las instituciones y las familias para prevenir el abandono educativo.

En esta misma línea, propusieron recuperar un programa de refuerzo y apoyo escolar dirigido a alumnos con dificultades de conducta que hayan sido expulsados temporalmente de los centros educativos, con el propósito de favorecer su adaptación, su continuidad académica y su integración.

Los menores también reivindicaron la posibilidad de utilizar las instalaciones deportivas de los centros educativos fuera del horario lectivo, de manera que puedan practicar deporte y disfrutar de espacios de juego próximos a sus domicilios. Asimismo, preguntaron por las previsiones de finalización de las obras de los nuevos institutos de Educación Secundaria de Las Salinas y Las Marinas.

Un centro cívico juvenil y la recuperación del agente tutor

Entre las propuestas trasladadas a la Alcaldía destaca la creación de un Centro Cívico Juvenil, concebido como un espacio de referencia para los niños y adolescentes de Roquetas de Mar, donde puedan desarrollar actividades formativas, culturales, recreativas y de participación social.

Los integrantes del Clia consideran que este equipamiento permitiría fomentar hábitos saludables, fortalecer las relaciones entre iguales y ofrecer nuevas oportunidades de aprendizaje y desarrollo personal.

Otra de las cuestiones planteadas fueron la recuperación de la figura del agente tutor, con el objetivo de reforzar la prevención, la seguridad y la coordinación con los centros educativos, especialmente en los entornos escolares.

En el ámbito de la movilidad, los menores solicitaron información sobre la puesta en marcha definitiva del autobús urbano, una iniciativa que consideran fundamental para mejorar la conexión entre los diferentes núcleos de población y favorecer su autonomía en los desplazamientos entra otras preguntas y sugerencias.

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, puso en valor la celebración de este pleno infantil como una oportunidad para conocer de primera mano las preocupaciones y propuestas de los niños y adolescentes del municipio.

«Para nosotros es muy importante escuchar a los niños y jóvenes de Roquetas de Mar, porque ellos son el presente y el futuro de nuestra ciudad. Sus opiniones nos ayudan a conocer mejor sus necesidades y a seguir trabajando para que tengan más oportunidades, mejores espacios y una ciudad en la que puedan crecer y desarrollarse en las mejores condiciones», señaló el regidor municipal.

Amat destacó igualmente el trabajo que realizan los integrantes del Consejo Local de Infancia y Adolescencia y su implicación en los asuntos que afectan al conjunto del municipio.

En relación con las reivindicaciones expuestas, el alcalde subrayó la importancia de seguir avanzando en la mejora de los equipamientos públicos, la accesibilidad, la educación y las alternativas de ocio para los más jóvenes.

«Nuestro objetivo es seguir construyendo una Roquetas de Mar en la que todos los niños tengan las mismas oportunidades, independientemente del barrio en el que vivan o de sus circunstancias personales. Queremos que puedan jugar, practicar deporte, formarse y disfrutar de su tiempo libre en espacios adecuados y seguros», añadió.

Por último, Gabriel Amat reiteró la importancia de mantener una comunicación cercana con los representantes de la infancia y la adolescencia, destacando que sus aportaciones constituyen una herramienta valiosa para seguir mejorando el municipio.

Asimismo, la sesión estuvo marcada por un mensaje compartido: escuchar a la infancia es fundamental para construir una ciudad que responda a las necesidades de todos sus vecinos. Como recoge el manifiesto leído durante el pleno: «Jugar es aprender. Jugar es imaginar. Jugar es convivir. Jugar es relacionarnos. Jugar es crecer. Jugar es un derecho».