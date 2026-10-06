Educación condena una agresión a una maestra del colegio Juan de Orea de Roquetas

Una maestra del Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Juan de Orea de Roquetas de Martes fue víctima de agresiones verbales y físicas por ... parte de familiares de una alumna del centro el pasado viernes, 2 de octubre. Unos hechos que, según ha indicado este martes la Delegación Territorial de Educación en Almería, ocurrieron en presencia de la secretaria del colegio.

«Estas conductas son rechazadas tajantemente por la Administración educativa y no tienen cabida en nuestros centros. La comunidad educativa debe poder desarrollar su labor en un entorno basado en el respeto, el diálogo y la convivencia, garantizando en todo momento la seguridad y la integridad de los profesionales que trabajan en ellos», ha manifestado la Delegación en el mismo comunicado, en el que expresa su «firme rechazo y condena».

Asimismo, desde Educación han trasladado su «apoyo y solidaridad a la docente afectada, así como a la secretaria, al equipo directivo, al claustro y al conjunto de la comunidad educativa del CEIP Juan de Orea».

Tras los hechos denunciados, comunica la Administración autonómica que se han activado los mecanismos de apoyo y asesoramiento previstos por la Consejería de Educación para este tipo de situaciones, y desde la Delegación se realizará el debido seguimiento.

«Convencidos de que este tipo de situaciones no representan la relación habitual entre las familias y los centros educativos, reiteramos nuestra condena a cualquier forma de violencia, ya sea física o verbal, y nuestro compromiso con una convivencia basada en el respeto y la colaboración entre todos los miembros de la comunidad educativa», continúa el mencionado texto, que concluye haciendo una llamada al respeto hacia la comunidad docente.

«El personal docente y no docente de nuestros centros merece toda la consideración, el respeto y el reconocimiento del conjunto de la sociedad, y desde la Administración educativa continuaremos trabajando para garantizar que pueda desarrollar su labor en las condiciones de seguridad y respeto que merece», indica.

El equipo educativo del CEIP Juan de Orea también se ha hecho eco de esta situación y, en un comunicado publicado en la página web del colegio, indica que se han adoptado «todas las medidas judiciales y educativas pertinentes». «Siguiendo el compromiso con la seguridad de nuestra comunidad, se ha aplicado el Protocolo de Agresión al Profesorado», continúa dicho texto, en el que se incide en que «este centro no tolerará ninguna forma de violencia y actuará con la máxima firmeza dentro del marco legal para proteger a sus profesionales y garantizar la convivencia».

El comunicado del colegio finaliza con una llamada a trabajar «juntos por una educación en paz y segura».