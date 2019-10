Dos ediles de VOX en Roquetas abandonan el partido pero retienen el acta de concejal Antonio López y Francisco Barrionuevo, en su comparecencia de hoy. / J. V. Ambos están a la espera de lo que decida Gabriel Amat con respecto a sus atribuciones como miembros del equipo de Gobierno, si bien Francisco Barrionuevo se ha mostrado dispuesto a renunciar a su sueldo y concejalía JULIO VALDIVIA ROQUETAS DE MAR Viernes, 11 octubre 2019, 12:46

Los dos concejales de VOX liberados totalmente en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, Francisco Barrionuevo y Antonio López, han anunciado este viernes su decisión de dimitir como miembros del partido y pasar a ser no adscritos. Ambos se han mostrado muy dolidos con la actitud de la dirección provincial y nacional de VOX, que esta semana les exigía que renunciaran a la totalidad de la liberación y a la subida de sueldo que el Ayuntamiento aplicó a todos los cargos al constituirse la nueva Corporación el pasado mes de julio.

Dejan el partido pero de momento no dejarán el acta. Francisco Barrionuevo sí se ha mostrado dispuesto a dejar el acta en un futuro, si el partido le da garantías de que la cogerá alguien que respete los principios morales de su formación, que a su juicio no se están cumpliendo. Barrionuevo también ha dicho en varias ocasiones que deja la Concejalía de Turismo y Playas y el sueldo de concejal. Su compañero, Antonio López, no ha sido tan tajante en su decisión de dejarlo todo y ha dejado la puesta abierta a la decisión de Gabriel Amat, sobre si sigue o no al frente de la Concejalía de Recaudación.

Ambos, eso sí, creen que debe ser Amat el que aclare el equipo de Gobierno, ya que consideran que el pacto firmado en su día es entre VOX y el PP, y al dejar de formar parte de VOX, el reparto de áreas y atribuciones se deja sin efecto en su caso.

Barrionuevo y López han centrado su intervención en la situación de su partido y la actitud de sus dirigentes, que en su opinión les han usado como «cabeza de turco» en una operación fraguada por compañeros del propio partido en Roquetas y en la provincia, entre los que han aludido a José Ignacio Cerrudo, el que fuera cabeza de lista por Roquetas y tercer concejal de VOX en el Ayuntamiento.

Los dos ya exmilitantes de VOX se han sentido decepcionados por la actitud de los órganos directivos del partido, a los que según han asegurado, llevan meses trasladando quejas sobre las amenazas, acoso y desprestigio que están sufriendo por parte de parte de la militancia, a los que Barrionuevo se ha referido como «fascistas, xenófobos, antisemitas y racistas».

El desencadenante de toda la crisis en VOX Roquetas han sido los sueldos. Tras la aprobación en el Pleno de esta semana de la compatibilidad del 100% de sus liberaciones de 56.000 euros anuales con la actividad privada de sus empresas, la dirección del partido les dio un ultimátum para que renunciarán a la mitad de su sueldo si querían compatibilizarlo con sus empresas y a la subida de sueldo aprobada en julio para todos los cargos de la Corporación.

Al respecto, los dos ediles han criticado la incongruencia de su partido, ya que permite sueldos incluso más altos en municipios como Almería capital o El Ejido, si tener responsabilidades de gobierno o responsabilidades de menor importancia. Han asegurado que en varias ocasiones se han mostrado dispuestos a trabajar gratuitamente y han justificado su indignación por el hecho de que no se trate a todos los concejales de VOX por igual, de ahí que sospechen que hay maniobras contra ellos.